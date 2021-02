Así se gestó el acuerdo de Emma Coronel para cooperar con las autoridades de EEUU y desafiar al Cártel de Sinaloa

En la prisión de Alexandria tiene opciones de contactar con familiares o amigos mediante videollamadas, pero solo por diez minutos cada semana (Foto: REUTERS / Brendan McDermid)

El acuerdo de Emma Coronel Aispuro con autoridades de Estados Unidos se hizo con suficiente anticipación, tanto que no solo un agente del FBI tuvo tiempo de presentar el caso, sino que su defensa ya estaba alertada antes de que la esposa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, volara rumbo al aeropuerto de Dulles, en Virginia, donde acordó entregarse.

Según fuentes federales consultadas por New York Post, Coronel Aispuro se prepara para delatar a los líderes del Cártel de Sinaloa, incluidos sus hijastros, los llamados Chapitos.

De esa manera, la esposa del Chapo es candidata para el programa de testigos protegidos, se trata de una medida recurrente en la justicia norteamericana para quienes ofrecen información a cambio de reducir sus condenas, quedar en libertad y/o ser resguardados por autoridades de EEUU.

En definitiva, ella está cooperando, dijo una fuente al medio estadounidense. Emma Coronel, agregó el informante, quiere alejarse de la violencia y siempre ha deseado vivir en Estados Unidos, pues nació en California hace 31 años y tiene la doble nacionalidad.

Blanca Aispuro trató de hablar con su hija porque el máximo líder de la organización, Ismael Zambada García, El Mayo, hizo saber su molestia (Foto: Infobae México)

“Ella ya tenía a su abogado defensor alineado antes de subirse a un avión para entregarse. Su prioridad número uno es proteger a sus hijas y permanecer en los Estados Unidos”, comentaron a New York Post.

Según el reporte ofrecido al Post, Emma Coronel revelaría operaciones de Ovidio Guzmán López de 30 años, Iván Archivaldo Guzmán, 37; Jesús Alfredo Guzmán Salazar, 34; y de Joaquín Guzmán López, cuya edad no se identifica. Todos ellos, son los hijos del Chapo que actualmente administran el imperio criminal heredado por el capo, quien paga una cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX de Florence en Colorado.

El abogado Jeffrey Lichtman no quiso comentar al respecto para el medio de EEUU; este litigante también defendió al Chapo y representó a Coronel Aispuro el pasado 23 de febrero en la audiencia inicial, ante el Distrito de Columbia. En aquella ocasión, las partes acordaron que la acusada permaneciera en prisión preventiva.

Con ello se revelan más detalles sobre el pacto, pues ya la revista Proceso en México publicó que Emma Coronel contactó con un agente norteamericano, porque quería cooperar. Previamente, el portal Vice News reveló que no se trataba de un arresto, sino de un acuerdo; además, Lichtman se mostró furioso ante la filtración del convenio.

De productores, los Coronel Aispuro pasaron a traficantes transnacionales y aunque los frutos rindieron, la factura criminal les cobró el costo de separar a seres queridos (Ilustración: Infobae/ Jovani Pérez Silva)

De acuerdo con Proceso, no es la primera vez que la ex reina de belleza tenía comunicaciones con agencias de seguridad norteamericanas. Tanto el FBI, el ICE y la DEA, habían hablado con ella al menos, desde 2017. Fue a través de esos viejos canales que tomó la iniciativa.

“La señora Coronel nos habló de sus planes de entrega varios días antes de su arribo al aeropuerto de Dulles. Esto le fue notificado al Departamento de Justicia y a los fiscales para que prepararan lo necesario una vez que ella llegara a Washington”, aseguró la fuente contactada por el periodista Jesús Esquivel.

Anabel Hernández, periodista que ha investigado al Cártel de Sinaloa durante 16 años, pudo confirmar que Emma Coronel se encontraba sola, sin dinero y furiosa por las traiciones maritales del Chapo, de ahí que rompió con el grupo delincuencial.

“La familia estaba muy preocupada porque ella ya estaba arrestada y no sabían qué podía hacer, fue lo que me dijeron”, comentó la reportera a Infobae México tras contactar el pasado 24 de febrero con una fuente confiable al interior del Cártel de Sinaloa.

En la agrupación dirigida por Los Chapitos e Ismael Zambada García, el Mayo, le hicieron saber a Emma Coronel que estaban molestos con el foco mediático que atraía y en el que colaboraba al exhibir su vida privada en redes sociales, cual influencer; algo totalmente contrario a los códigos criminales. Pero ella no escuchó, aún cuando su madre trató de contenerla, según comentó para este medio Anabel Hernández.

David Barry Benowitz es quien aparece pública y formalmente como defensor de la acusada ante la Corte del Distrito de Columbia (Foto: District Columbia)

Al quedar desplazada por el Cártel de Sinaloa y querer protección para sus hijas, la ex modelo habría buscado al gobierno de EEUU. Con ello no solo obtendría consideraciones en su caso, sino que puede hacer una nueva vida y encontrar una forma de sustento, incluso, cambiar de identidad.

A su vez, la periodista resaltó el registro de David Barry Benowitz como abogado de Emma Coronel ante el Distrito de Columbia, para concretar la colaboración con el gobierno de EEUU. Al respecto, la abogada Mariel Colón Miró había dicho a este medio que la suma del defensor fue una cuestión de procedimiento, pues Jeffrey Lichtman, el otro representante, necesitaba que alguien accediera a realizar trámites provisionales en una zona donde no está admitido.

“No pienso que sea eso, porque además es un conflicto de interés, porque si Emma quiere hacer un acuerdo con el gobierno americano y Lichtman es el abogado del Chapo, Lichtman no la dejará hacer el acuerdo. El Chapo está todavía peleando, está en la apelación diciendo que la extradición fue ilegal, diciendo que el juicio que se le hizo en Nueva York fue ilegal. Si Emma coopera y dice, independientemente de eso, este señor es un narcotraficante y hacía A, B, C, D y sus cómplices son A, B, C, D; sabotea la defensa del Chapo”, analizó Anabel Hernández.

De acuerdo con la acusación del caso1:21-mj-00240 por la cual fue “detenida” el pasado 22 de febrero en el aeropuerto de Dulles-Washington, Emma Coronel operó como mensajera del Chapo y conspiró para el envío de narcóticos hacia EEUU, ambas acciones, entre 2012 y 2017. Además, habría planeado la fuga de Guzmán Loera en julio de 2015, así como un segundo escape que no se concretó después de febrero de 2016.

Eric S. McGuire, agente especial del FBI que presentó las imputaciones en el Distrito de Columbia, asegura que el caso se sustenta al revisar miles de comunicaciones interceptadas, interrogatorios a más de cien miembros y ex integrantes del Cártel de Sinaloa, además otro colaborador, un prolífico narcotraficante que movió cocaína para la organización.

Aunque las acusaciones en su contra están sustentadas en testimonios de su compadre, la esposa de Joaquín Guzmán Loera habría acudido por voluntad ante el Gobierno estadounidense (Foto: Alexandria Sheriff's Office/Handout via REUTERS)

Sin embargo, se advierten los testimonios cruciales del “Testigo colaborador 1”, además de “socio de alto rango” del Chapo, quien ofreció la mayor parte de información sobre las presuntas conspiraciones criminales de Coronel Aispuro.

Este sujeto oculto en los documentos, todo indica, es Dámaso López Núñez, el Licenciado, quien redujo su sentencia de cadena perpetua luego de testificar contra su compadre, Guzmán Loera, e implicar a su comadre. En lugar de pasar toda la vida tras las rejas como fue determinado por un juez en 2018, su cooperación le trajo el beneficio de salir en 2032.

El hermano de Emma, Omar Inés, y el padre de ambos, Inés Coronel Barrera, fueron detenidos en 2013; su otro hermano, Édgar, igual se encuentra tras las rejas desde 2015 por presuntamente ayudar en la fuga del Altiplano. Solo Claudia, su hermana, y su madre Blanca Estela Aispuro Aispuro, están libres.

No se sabe si Emma Coronel voló con sus gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, o ellas se encuentran en México. Tampoco ha trascendido si el Chapo ya tuvo conocimiento del arresto o las intenciones de su esposa, de quien se advierte, dará un golpe inminente al Cártel de Sinaloa.

