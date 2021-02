Prensa internacional tunde a López Obrador por el caso Salgado Macedonio: “Defiende a un candidato acusado de violación”

(Foto arte: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

La postura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero fue ampliamente criticada en México. El respaldo del presidente mexicano a un hombre con denuncias de abuso sexual llamó la atención de la prensa internacional, que lo imputa por “defender a un candidato con acusaciones de violación”.

El candidato del partido del presidente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha sido acusado en al menos cinco ocasiones de delitos sexuales contra mujeres desde que se dio a conocer su postulación El caso generó un fuerte escándalo en México y la reacción del mandatario no hizo si no enardecer la indignación de las mujeres.

Tan grande fue el estruendo que causaron las protestas digitales y presenciales contra Salgado Macedonio, que diarios como The Guardian, Financial Times y LA Times publicaron acerca de la actitud del presidente sobre el caso.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido tenazmente a Salgado incluso cuando aumentan las demandas para que el presidente lo deje como candidato.”, escribió el periodista David Agren en el artículo “Mexican president under fire for defending politician accused of rape” (Presidente mexicano bajo fuego por defender a político acusado de violación).

Además, rescató, el tabasqueño atribuyó las protestas a una artimaña de la oposición para hacer un “linchamiento mediático”, a pesar de las campañas en contra de la candidatura respaldadas por artistas, activistas y ciudadanos en general. Tal como sucedió con las fotografías de redes sociales donde las mujeres aparecían con un cartel con la leyenda: “Presidente, rompa el pacto”.

Pero esta no es una actitud nueva para el presidente. “A lo largo de su mandato, Amlo ha desestimado las protestas que piden acciones contra la plaga de feminicidios de México con burlas y acusaciones de conspiración”, recalcó el periodista.

Por su parte, Kate Linthicum del Los Angeles Times realizó un recuento de las denuncias en contra de Salgado Macedonio en su texto “Mexico’s ruling party is divided as president stands by a candidate accused of rape” (El partido gobernante de México está dividido mientras el presidente defiende a un candidato acusado de violación).

Destacó principalmente que la candidatura de Salgado Macedonio “han dividido amargamente a Morena”. De hecho, muchas “mujeres de más alto perfil” han solicitado el apoyo de López Obrador para evitar que el acusado aparezca en las boletas electorales.

“Pero López Obrador se ha negado a ceder”, refirió la periodista, mitigando las esperanzas de aquellas mujeres que votaron por él. Además, acusó al presidente de evadir el tema citando las palabras de Denisse Dresser en el Americas Quaeterly: “El presidente tiene la costumbre de rechazar cualquier crítica como un ataque injustificado de sus enemigos políticos.”

Esa constante contradicción de López Obrador en su postura hacia la lucha feminista también fue rescatada por Jude Webber, periodista del Financial Times, quien escribió “Mexico’s sexual misconduct scandals engulf president’s party” (Escándalos de conducta sexual inapropiada en México envuelven al partido del presidente).

La comunicadora comenzó por destacar que durante tres días el presidente de México se negó a hablar del caso Salgado Macedonio. Cuando por fin toco el tema, continuó, decidió decir: “Ya chole” con las acusaciones del candidato

“López Obrador, quien dice tener “el mayor respeto” por el movimiento feminista, provocó una feroz reacción de las mujeres en su propio partido Morena”, recordó.

La abogada de Basilia Castañeda, una de las víctimas de Salgado Macedonio, dijo al Financial Times que la negativa a la candidatura del morenista “ni siquiera debería ser tema de discusión, el simple hecho de que existan estas acusaciones debería ser suficiente [para bloquear su postulación]”. Sin embargo, el presidente no lo ve de la misma manera.

