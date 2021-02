Olga Sánchez Cordero contra Salgado Macedonio: ninguna persona con temas de violencia debe ser candidato Foto: Presidencia de México.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación en la 4T, comandada por Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ningún candidato que con señalamientos de violencia en contra de la mujer debería ser aspirante a un puesto como funcionario público.

En conferencia de prensa, Cordero aseguró que su postura es clara, pues “ningún candidato, que quede claro, que tenga temas de violencia y que no sea idóneo para ser postulado, no debería ser candidato de ningún partido político”.

Dijo, además, que le alegra que hoy en día se hable del tema de la violencia contra la mujer en la política mexicana, pues hace algunos años todavía no era un tema que apareciera en la agenda pública; además, aseguró que no importa la forma de violencia, todas deben ser castigadas.

“Tengo muchos años y saben una cosa, eso no era tema con los candidatos y que bueno que hoy sí es tema. No era, así como no eran muchas otras cosas. Mi posición ya la establecí, ningún partido político puede tener candidatos a personas con situaciones cuando menos, que tengan temas de violencias contra las mujeres y en todos los ámbitos”, aseguró.

Foto: Presidencia de México.

Por último, pidió a los partidos políticos que se hagan cargo de las personas que son postuladas a su nombre, pues es su responsabilidad colocar a personas idóneas para el quehacer político.

“Por ahí también hay otro personaje que no es político y con acusaciones, pero cualquier violencia debe ser castigada en contra de la mujer. Hay idoneidad para candidatos, pero son los encargados de los partidos políticos quienes deben tomar la responsabilidad de la idoneidad de sus propios candidatos”, concluyó la secretaria de Gobernación.

Lo anterior, en relación a la precandidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, quien ha sido señalado en por lo menos tres ocasiones de presuntas agresiones sexuales, desatando una ola de protestas y reclamos en contra de su designación política.

Olga Sánchez Cordero contra Salgado Macedonio: ninguna persona con temas de violencia debe ser candidato Foto: Presidencia de México.

La secretaria de Gobernación, además, afirmó que el Gobierno de México trabaja con voluntad y desde la mirada de muchas mujeres para lograr el derecho a vivir sin violencia y en igualdad de condiciones, y así concretar el cambio cultural que viene con la Cuarta Transformación.

“Como he dicho siempre, la sensibilidad en la atención a estas violencias y nuestro objetivo único, uno, erradicar las violencias contra las mujeres, eso es realmente el único objetivo del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV), erradicarlas, prevenirlas y sancionarlas, porque no puede ser de otra manera”, afirmó.

En este sentido, refrendó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene entre sus prioridades ésta como una de las más importantes. Lo más relevante de nuestro esfuerzo -dijo- ha sido articular las acciones entre instituciones gubernamentales en esta materia.

Afirmó también que desde el GIEV están convencidas que atender la pandemia de violencia contra las mujeres y niñas requiere un trabajo arduo de articulación y de corresponsabilidad financiera y operativa de las diversas instancias del gobierno federal, de los estados y de los municipios.

“Nunca antes estaban los institutos de las mujeres a nivel federal, estatal y municipal en las mesas de seguridad y construcción de paz. Hoy están presentes para culturizar de perspectiva de género para la actuación de los primeros respondientes de los fiscales, de las policías y de todo el sistema de construcción de paz y seguridad”, dijo.

Olga Sánchez Cordero contra Salgado Macedonio: ninguna persona con temas de violencia debe ser candidato Foto: Presidencia de México.

Enfatizó también en que si algo se desea transformar como lo quiere hacer el presidente, se tiene que poner en el centro a las mujeres, y aseveró que la igualdad es el centro de esta transformación.

“Se está marcando un parteaguas en la historia de este país porque esta estrategia se centra en las necesidades y los derechos de las mujeres que viven violencias y como lo he destacado, en esta articulación de esfuerzos institucionales para atenderlas”, indicó.

Por último, afirmó que se debe deconstruir la cultura machista patriarcal para poder avanzar en esta perspectiva y que el gran reto es fortalecer la capacidad de respuesta en lo inmediato, en lo local, “y otro, el modelo de sanción a los agresores se hace indispensable”.

“Tenemos que hacer que se llame a cuenta a los agresores y que en todo el país, ni el Gobierno de México ni la sociedad mexicana van a tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres, sin excusas”, consideró.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: