La página oficial del “Pacto por México” del sexenio de Peña Nieto, ahora es un sitio sobre el herpes

El Pacto por México fue un acuerdo impulsado por el ex presidente Enrique Peña Nieto. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Luego de que el pasado jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionara al “Pacto por México” en su conferencia matutina, y lo comparara con el “Pacto patriarcal”, se supo que la página oficial de lo que fuera el acuerdo político del ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN), terminó convirtiéndose en una página japonesa con contenido relacionado al virus del herpes, con el mismo dominio.

Al ingresar a la página https://pactopormexico.org/, se enlaza directamente a la página con dicho contenido, de origen japonés. Al inicio de ella se encuentra un artículo sobre un medicamento antiviral para suprimir y prevenir el virus del herpes. Más abajo hay una tabla de contenido, en donde se tocan diversos temas sobre dicho virus, como ¿Qué es el herpes?, Tipos de herpes y síntomas, El herpesvirus tiene una alta tasa de recurrencia, y termina con un artículo sobre un medicamento para el tratamiento contra dicho virus.

El dominio de la página fue creado el 26 de noviembre de 2012, seis días antes de que las principales fuerzas políticas del país, PRI, PAN y PRD, firmaran el pacto con Enrique Peña Nieto.

La que alguna vez fue la página oficial de Pacto por México, hoy es una página japonesa sobre el virus del herpes. Foto: Impresión de pantalla

De acuerdo con información del sitio, este fue actualizado el 26 de octubre de 2020 y la fecha de caducidad para el registro es el próximo 26 de noviembre de 2021. La página fue adquirida por la empresa japonesa https://www.onamae.com, la cual se dedica a la creación, registro y venta de dominios de páginas para internet.

En la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores se puede encontrar un comunicado sobre dicho pacto, en el que se explica que el Pacto por México fue un “acuerdo político, económico y social para impulsar el crecimiento, construir una sociedad de derechos, eliminar prácticas clientelares y disminuir la pobreza y la desigualdad social”. También se explica que este tiene tres ejes: “Fortalecimiento del Estado mexicano, democratización de la economía y la política, y participación ciudadana en el proceso de las políticas públicas”; además, contiene cinco acuerdos: “Sociedad de Derechos y Libertades; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática”.

Se menciona que entre los beneficios que tendría tal acuerdo, estarían el crear un sistema de Seguridad Social Universal, “que garantice el derecho a la salud y beneficie a cualquier mexicano, independientemente de su condición social o estatus laboral”.

Se explica que el Sistema de Seguridad Social Universal comprende: acceso universal a la salud, pensión para mayores de 65 años, seguro de desempleo y seguro de vida para jefas de familia, además de que se creará un Sistema de Programas de Combate a la Pobreza para eliminar el sesgo asistencial de los programas sociales y lograr garantizar el derecho universal a la alimentación.

AMLO mencionó, durante su conferencia mañanera del jueves pasado, que ya estaba rompiendo el pacto, pero el Pacto por México. Foto: Presidencia de México.

Otro tema que se aborda en la página de la SRE, son las reformas educativas del sexenio pasado, política migratoria y los Derechos Humanos, entre otros.

En la parte inferior de la página viene un apartado que señala “Para saber más…”, y es en donde se encuentra el enlace que lleva a la página que fuera el sitio oficial del Pacto por México, la cual ahora direcciona a la página japonesa que habla sobre el virus del herpes.

El pasado jueves, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que él no sabía a qué se referían, hasta hace cinco días, las feministas que le pedían “romper el pacto”.

“Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hasta hace cinco días, porque mi esposa me lo dijo”, mencionó el mandatario.

El presidente ha sido criticado por respaldar a Salgado Macedonio. Foto: Presidencia de México.

Durante esa mañanera, López Obrador aseguró que él ya está rompiendo el pacto, “el llamado Pacto por México, que no fue mas que un Pacto contra México”.

La frase “Romper el pacto”, comenzó a circular en redes sociales días atrás, por parte de mujeres que pedían a AMLO dejar de proteger a Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, y quien está acusado de varios casos de abuso sexual.

