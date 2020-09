“Era plata o plomo”: López Obrador reveló por qué dejó los puertos en manos de las fuerzas armadas

(Foto: REUTERS/Henry Romero/Archivo)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este jueves sobre la situación en la que se encontraban los puertos y el por qué decidió que fueran las fuerzas armadas quienes tomaran el control de los mismos, y no una autoridad civil como era anteriormente.

“Recientemente le estoy encargando al secretario de Marina y al secretario de la Defensa, el control de la operación de los puertos, porque era, para decirlo con claridad, plata o plomo, y no había control en los puertos”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que como prueba del descontrol que imperaba en los puertos son los asesinatos que se registran en Colima, que es el estado que encabeza la lista en homicidio doloso.

“Pruebas: los homicidios en Colima, en particular en el puerto de Manzanillo, no puede ser que Colima tenga el primer lugar de muertos a nivel nacional, si no fuera por el puerto eso no sucedería”, argumentó.

