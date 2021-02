“Debes salir a buscar trabajo”: la verdad detrás del polémico tuit de Samuel García

El candidato a la gubernatura de Nuevo León desmintió el tuit que circula en redes sociales y que se le adjudica a él. (Foto: Cuartoscuro)

Una vez más, el polémico político y ahora candidato a la gubernatura a Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, de 33 años, dio de qué hablar en redes sociales. Y es que por medio de estas, circuló un supuesto tuit del joven político en donde se lee que “para evitar el desempleo, debes salir a buscar trabajo”.

Ante dicho supuesto tuit, el candidato desmintió que él hubiera puesto este mensaje, y por medio de su cuenta de Twitter, pidió no caer en las fake news, ya que se acercan las elecciones “y con ello la guerra sucia”.

También recalcó que es falso el tuit, y explicó que para acabar con el desempleo se necesita: facilitar la inversión a PyMEs, oportunidades para jóvenes que buscan su primer trabajo, además de que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales y aseguren a sus trabajadore. “Así se termina el desempleo en México”, concluyó García su mensaje.

Samuel García Sepúlveda ha sido tema de conversación en diversas ocasiones, por ejemplo, en marzo pasado, cuando, a unas semanas de haber comenzado la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus en nuestro país, se casó con la influencer Mariana Rodríguez en la Catedral Metropolitana de Monterrey.

Otra de sus polémicas ocurrió cuando, en agosto pasado, durante una transmisión en vivo por medio de la red social Instagram con su esposa Mariana Rodríguez, le reclamó por enseñar “mucha pierna”.

Ante los reclamos de Samuel, Rodríguez responde “¿Mucha pierna?, nada más era mi rodilla, ¿no?”, y explicar que ella solo alcanzaba a ver su rostro. La discusión continuó con la respuesta de García, quien le dijo que se había casado con ella, para él, no para que anduviera enseñando.

Tras esto, y las reacciones que provocaron los reclamos de Samuel a Mariana, el candidato a la gubernatura de Nuevo León se disculpó y negó ser machista. Esa misma ocasión, se comprometió a tomar talleres y cursos para ser “un poco o mucho más feminista”.

Samuel García y Mariana Rodríguez se casaron en marzo pasado, a unas semanas de que iniciara el confinamiento por la pandemia de coronavirus. (Foto: Instagram @marianardzcantu)

“Seguiré trabajando, pero ahora el tema acá es mío, es un comportamiento retrógrado, son telarañas que vengo cargando, nadie me enseñó a ser feminista; pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, no hay justificación, aún la broma es machismo, yo no quiero ver eso en mis hijas, en mi familia, y en lo que venga por delante que Dios mande”, mencionó García aquella ocasión.

Otra ocasión en la que causó polémica el candidato de MC, fue cuando se difundió, en diciembre pasado, una entrevista que le hicieron y en donde declaraba que su padre había sido muy duro con él, pues a los 15 años de edad lo había hecho trabajar en su despacho de abogados, y que los días sábados lo obligaba a levantarse a las 5 de la mañana para que lo acompañara a jugar golf y no pagarle su sueldo hasta que terminara de recorrer los 18 hoyos del campo.

García declaró en la misma entrevista que esa etapa de su vida lo marco, pues su padre había sido muy duro y en un tiempo se lo recriminó, aunque ahora se lo agradece.

Otra ocasión en que las declaraciones del joven político causaron revuelo en las redes sociales, fue cuando, también en diciembre pasado, se difundió una entrevista en la que declara que a lo largo de su vida ha conocido a gente que vive con un “sueldito” de 40 o 50 mil pesos, y son felices.

Durante una entrevista dijo que conocía a gente que era feliz con un "sueldito" de 40 o 50 mil pesos. Foto: @Roberto Mtz / IG.

En la entrevista, que fue hecha a García en agosto de 2019, se le cuestiona si la política debe ser una actividad filantrópica porque sirve a las personas, responde: “Utópicamente sí, pero la realidad nos rebasó”.

“Desgraciadamente en México, siempre generalizamos. Siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado con gente muy valiosa, que viven con un sueldito de 40, 50 (mil) y son felices. Tienen pa’ su familia, pa’ las colegiaturas”, dijo en aquella ocasión el integrante de MC.

Tras la difusión de dicha entrevista, Samuel García posteó un tuit en donde comenta que sus adversarios andan muy atentos a su precampaña, “y muy preocupados por el crecimiento de este movimiento”.

“En redes están circulando un video sacado totalmente de contexto para seguir con su guerra sucia y una vez más intentar golpearnos con mentiras y difamaciones”, dijo García en aquella ocasión.

El pasado seis de febrero se confirmó que Samuel García sería candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León para las próximas elecciones intermedias, en el mes de junio.