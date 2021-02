Movimiento Ciudadano confirmó que Samuel García será su candidato a la gubernatura

Samuel García será el candidato a la gubernatura de Nuevo León (Foto: Cuartoscuro)

El partido Movimiento Ciudadano (MC) confirmó este sábado que el senador con licencia, Samuel García Sepúlveda, será su candidato a la gubernatura de Nuevo León.

MC confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. En esta lo describió como un joven luchador de su estado y el país.

“@samuel_garcias ha luchado por su tierra y por México. Hoy lo elegimos como candidato a gobernador de Nuevo León porque la política no se construye sin las y los jóvenes”, declaró la cuenta.

Por su parte, García Sepúlveda de 33 años retuiteó el mensaje de su partido para informar a sus más de 82,500 seguidores de su candidatura. “Vamos por todo”, agregó. Momentos después, el candidato a la gubernatura también agregó un video en donde el dirigente del partido, Clemente Castañeda Hoeflich, lo describió como un defensor de su estado.

“Desde el senado Samuel le ha cumplido a Nuevo León. Ha dicho que su único interés de participar en la política es defender a Nuevo León, defender a los suyos y eso es lo que ha hecho en todo momento. Desde las comisiones en las que participó, también como una de las voces más fuertes en defensa del federalismo y de un nuevo acuerdo fiscal para nuestro país”, expresó Castañeda Hoeflich.

El tapatío también felicitó a García Sepúlveda por haber convencido a los simpatizantes de respaldarlo.

“Durante esta precampaña Samuel demostró de lo que está hecho, buscó y consiguió el respaldo de más de 100,000 militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Felicidades mi estimado Samuel, por este logro en la precampaña y por haber dejado el alma durante todos tus recorridos y durante todas tus batallas. Desde aquí, todo nuestro reconocimiento”, agregó.

Finalmente, Castañeda Hoeflich describió al regiomontano de 33 años como el candidato perfecto para lanzarse por la gubernatura del estado.

“No tengo ninguna duda en que Samuel es el mejor candidato que puede tener Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León. Por su trabajo, por su preparación y porque los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, así lo han indicado”, finalizó.

Un historial de polémicas

Durante la cuarentena, García Sepúlveda desarrolló un largo historial de polémicas que le han valido críticas acerca de lo alejado que está de la realidad del país. Ya sea por hacer su boda en plena pandemia, porque ha asegurado que 50,000 pesos equivale a un “sueldito”, o por ordenar cómo se sienta su esposa en una transmisión en vivo.

El pasado 27 de marzo en la Catedral Metropolitana de Monterrey, a dos semanas de haber iniciado la cuarentena, García Sepúlveda se casó con la influencer Mariana Rodríguez. Unos meses más tarde, el regiomontano regañó a la influencer por “enseñar mucha pierna”.

boda religiosa de Samuel García con Mariana Rodríguez

“Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, ordenó el político de 32 años a Mariana. “¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contestó su esposa. Sin embargo, Samuel le volvió a exigir: “¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”.

El asunto desató feroces críticas contra la pareja, pero al final el político aseguró que todo se trató de una broma.

En diciembre pasado, el político fue blanco de burlas al hablar de las “dificultades” que pasó en su juventud al trabajar con su padre.

“A los meros 15 yo estaba en prepa y tuve que empezar a ir a la oficina a trabajar. Entonces me iba a la oficina y más tarde al [fútbol] americano, pero era bien duro porque me decía: ‘si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana’. Entonces lo odié porque mi raza salía los viernes, y yo salía también los viernes (a tomar o de fiesta), te metías a la 01:00 o 02:00 de la mañana y me levantaba a las 05:00 porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié”, recordó en una entrevista.

Aunado a esto, en su más reciente comentario, García Sepúlveda aseguró que “en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan”.

