Criticaron a Samuel García por regalar cobijas “corrientes” en Nuevo León

El candidato a la gubernatura del Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, fue criticado a raíz de una publicación que realizó en su cuenta oficial de Facebook (Foto: Facebook/@samuelgarciasepulveda)

El candidato a la gubernatura del Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, fue criticado a raíz de una publicación que realizó en su cuenta oficial de Facebook.

En ella, el aspirante a gobernador compartió algunas imágenes con varios paquetes de cobertores y agregó: “Conseguí de emergencia estas cobijas, estamos repartiéndolas en diferentes lugares del Estado (…) los fríos continuarán un par de días más y la gente más necesitada es la que más está sufriendo”; esto bajo el contexto del Frente Frío 35 que ha azotado con nevadas a los estados del norte del país.

Samuel García instó a los usuarios de Facebook a que le recomendaran dónde conseguir más cobijas “a buen precio” (Foto: Facebook/@samuelgarciasepulveda)

Samuel García instó a los usuarios de Facebook a que le recomendaran dónde conseguir más cobijas “a buen precio”. Sin embargo, no solo recibió respuestas relativas a la adquisición de cobertores; sino que fue acusado de querer “comprar” votos a través de “regalitos electorales”, aprovechándose de las bajas temperaturas registradas en el norte de México. También recibió críticas por la distribución de cobijas de “mala calidad” y cuyo costo, estimaron algunos usuarios, oscilaba en los 50 pesos.

Asimismo, hubo comentarios que hacían referencia a que los cobijas que estaba repartiendo el aspirante a la gubernatura de Nuevo León “no les gustaban ni a las mascotas”, por lo que exhortaron a García a regalar frazadas de “buena calidad” o a abrigarse con las que donó para que comprobara la calidad de las mismas.

El candidato recibió críticas por la distribución de cobijas de “mala calidad” y cuyo costo, estimaron algunos usuarios, oscilaba en los 50 pesos (Foto: Facebook/@samuelgarciasepulveda)

Sin embargo, también hubo usuarios que, lejos de criticarlo, ovacionaron las acciones llevadas a cabo por el ex senador de la República Mexicana. Algunos internautas comentaron vía Facebook que otros políticos deberían seguir el ejemplo del candidato García Sepúlveda, pues “el gobierno federal no se preocupó por ver quién se quedó sin luz o quien se quedó en la calle”, aseguró Rocío Castillo, usuaria de esta red social. Por otra parte, otros usuarios de esta red social afirmaron, en repetidas ocasiones, que lo que busca el candidato es un cambio en Nuevo León, ya que “él tiene dinero desde antes de ser político y no se quiere hacer millonario con su nuevo cargo”.

También hubo usuarios que ovacionaron las acciones llevadas a cabo por el ex senador de la República Mexicana (Foto: Facebook/@samuelgarciasepulveda)

A los comentarios también se sumaron personas que invitaron a Samuel García a distribuir las cobijas a personas que aguardan fuera de los hospitales, en espera de alguna noticia de sus familiares enfermos y a los reos del penal de Apodaca, debido a que están en “plena intemperie”.

La entrada de un frente frío a los estados del norte del país, provocó el descenso significativo de temperaturas en el estado de Nuevo León (Foto: Gabriela Pérez/ Cuartoscuro)

El estado de Nuevo León ha sido uno de los más afectados por los vientos polares que ocasionaron el Frente Frío 35, la Novena Tormenta Invernal y la falla general del sistema eléctrico. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), continuarán las bajas temperaturas en la zona norte de México durante las próximas 12 horas, siendo Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango y Nuevo León; los estados en los que habrá precipitaciones de nieve y aguanieve, además de heladas intensas que podrían alcanzar los 15 grados bajo cero.

En este contexto, en el estado de Nuevo León se habilitaron 184 refugios temporales en los que se brindará refugio a las personas más necesitadas en caso de presentarse contingencia por fuertes lluvias o bajas temperaturas, como las registradas desde el pasado 14 de febrero en algunas zonas del país.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Históricas nevadas en Nuevo León: información vial, listado completo de albergues, apagón, servicio Metrorrey, y todo lo que debes saber

En medio de apagones se esperan para este miércoles 17 de febrero temperaturas bajo cero en 18 estados

“Estas consecuencias son de su exclusiva responsabilidad”, empresa de energía responde a AMLO sobre los apagones en el norte del país

Nueva ola de frío azotará a México: se esperan nevadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila