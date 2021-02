Zona arqueológica de Teotihuacan reabrirá este 24 de febrero con aforo reducido y sin acceso a las pirámides

(Foto: Reuters)

El miércoles 24 de febrero, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) abrirán nuevamente al público la Zona Arqueológica de Teotihuacan, en el Estado de México, bajo todos los protocolos sanitarios, a fin de incentivar la reactivación económica de la región sin correr el riesgo de contagiarse de COVID-19, indicó el INAH a través de un comunicado oficial.

La Zona Arqueológica de Teotihuacan abrirá en horario de 9:00 horas a 15:00 horas. El aforo permitido será de hasta 30% de la capacidad total (estimada a partir de las estadísticas de visitantes del año inmediato anterior), equivalente a un máximo de 3,000 personas por día.

Además, este aforo se distribuirá de acuerdo con las cinco puertas de acceso de la zona arqueológica, mismas que cerrarán en el momento en que se terminen los boletos asignados: Puerta 1 (700 boletos), Puerta 2 (700 boletos), Puerta 3 (350 boletos), Puerta 4 (550 boletos, en este acceso se dará servicio a los operadores turísticos como autobuses) y Puerta 5 (700 boletos). Una vez que se agoten, ningún otro turista entra.

No obstante, solamente se podrán visitar algunas áreas abiertas como la Calzada de los Muertos, plazas y explanadas. Permanecerá cerrado el ascenso a las pirámides del Sol y de la Luna, y al Templo de la Serpiente Emplumada, también estarán cerrados los complejos de Quetzalpapálotl, Río San Juan y los Palacios (Tetitla, Atetelco, Yayahuala, Zacuala y Tepantitla), ya que los monumentos no pueden ser sanitizados al final del día, por ello no estarán abiertos al público.

(Foto: Reuters/Henry Romero)

Asimismo, los museos de la Pintura Teotihuacana y de la Cultura Teotihuacana continuarán sin abrirse (por ser espacios cerrados).

De igual modo, el visitante deberá portar cubrebocas al llegar y durante todo su recorrido, pues no se permitirá el ingreso a las personas que no porten cubrebocas. Deberán guardar sana distancia, estableciendo una separación entre personas de, al menos, 1.5 metros, con excepción de los niños, quienes deberán estar siempre acompañados de un adulto.

Asimismo, en el filtro sanitario dispuesto en cada acceso, a los visitantes se les tomará la temperatura y se les otorgará una porción de gel antibacterial. No se permitirá entrar con bebidas alcohólicas ni a personas en estado de ebriedad, tampoco ingresar mochilas o bolsas voluminosas.

Al término de la jornada, se realizará la sanitización de los espacios laborales, sanitarios y áreas comerciales a excepción de los monumentos que no pueden ser sanitizados, para la visita segura del día siguiente.

(Foto: Reuters/Henry Romero)

Cabe recordar que la “Ciudad de los Dioses” permanece cerrada desde el pasado 19 de diciembre de 2020, luego de que se decretara el semáforo rojo por la pandemia de COVID-19 en el Estado de México.

Esta apertura se anuncia alrededor de un mes antes del 21 de marzo, día en que ocurre el equinoccio de primavera, evento que también se celebra en diferentes sitios prehispánicos como Chichen Itzá o Malinalco.

En Teotihuacán, miles de personas acuden al evento, muchos de ellos vestidos de blanco con una bufanda roja u otros accesorios. Muchos danzan, queman incienso y cantan, pero el ritual definitivo es pararse en la cima de la Pirámide del Sol, con brazos extendidos y mirando al sol en la mañana del horizonte hacia el oriente.

Sin embargo, este año, de acuerdo con una entrevista realizada por Milenio al director de la Zona Arqueológica de Teotihuacan, Rogelio Rivero Chong, el sitio arqueológico no dará servicio sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de marzo, con el propósito de evitar aglomeraciones, pues es una época en la que recibe gran afluencia de visitantes.

