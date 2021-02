“A mí no me consta que él trafique con drogas”: cuando Emma Coronel defendía al “Chapo” Guzmán

Emma Coronel dijo desconoce hace años que el Chapo Guzmán fuera un narcotraficante (Foto: AFP)

Durante una entrevista del 2016, después de que fuera recapturado, Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, puso en duda que su esposo se dedicara al narcotráfico.

“A mí no me consta que trafique con drogas”, dijo en la entrevista exclusiva con la periodista mexicana Anabel Hernández en Telemundo, una de las cadenas de televisión hispanas más importantes de Estados Unidos.

Cuando la periodista la cuestionó sobre sí ella sabía a qué se dedicaba su esposo antes de conocerlo, ella lo negó.

“No sé si lo han querido hacer de manera consciente o para tapar cosas más importantes, porque se me hace bastante exagerada la serie de cosas que sacan y dicen”, precisó la esposa de quien fuera uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Y agregó en tono irónico: “Todo lo malo que pasa en el mundo es culpa de ‘El Chapo’”, mencionó.

Emma Coronel y Mariel Colon en Estados Unidos (Foto: Reuters)

La entrevista se realizó en el 2016 y ahí defendió la presunción de inocencia de su esposo, quien había sido recapturado en enero de ese mismo año, después de haber permanecido prófugo por seis meses.

“Todas esas cosas que dicen (sobre él) son puras meras suposiciones, porque él todavía no ha sido juzgado ni sentenciado, no se le han comprobado sus delitos”, aseguró su esposa.

Anabel también le preguntó respecto a su boda, y Coronel Aispuro respondió que las cosas que se habían dicho al respecto eran mentira. “Fue algo muy chiquito, sin militares, ni políticos a diferencia de lo que mencionan los rumores”.

Se casaron el 2 de julio del 2007, cuando Emma Coronel cumplió 18 años. La boda se realizó en un poblado de La Angostura, municipio de Canelas, en la sierra de Durango.

Joaquín "El Chapo" Guzmán y su esposa, Emma Coronel (Reuters)

“He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé. No es cierto. Nada más mi familia, personas del rancho nada más”, mencionó.

Cuando Anabel le preguntó respecto a su luna de miel, ella sonrió y respondió que no realizaron ningún viaje, solo estuvieron en el rancho de su esposo.

Inmediatamente después de la boda se mudaron a la casa de Guzmán Loera en Culiacán, la capital de Sinaloa, donde ella terminó la preparatoria.

“Mi vestido fue blanco, muy ancho, como de princesa”, explicó sobre lo que usó durante la boda.

Emma Coronel fue arrestada en Estados Unidos (Foto: AFP)

Hasta el 2016, Emma Coronel confirmó que las autoridades mexicanas no la habían citado a declarar nunca y negó que Guzmán fuera uno de los hombres más ricos del mundo.

Años después, en mensaje en su cuenta de Instagram, Coronel reafirmó la imagen que tenía de su marido, después de asistir a las audiencias del juicio contra el narcotraficante en la corte de Brooklyn.

“Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él, ya que tengo años de conocerlo y compartir con él y esos años me dejan más que claro la persona que es él y eso nadie lo cambia de mi mente. Excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja. Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta, y contará conmigo”, escribió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: