La nueva foto de la “Chilindrina” en traje de baño: María Antonieta de las Nieves muestra su figura en el mar

(Foto: Twitter@lachilindrina_oficial)

La actriz María Antonieta de las Nieves, quien es conocida como La Chilindrina, ha compartido imágenes de su estancia en Acapulco, Guerrero, en compañía de su familia, con la cual no convivía desde hace ocho meses.

La más reciente imagen se le ve a La Chilindrina sentada en la orilla de una embarcación y añadió: “A la una, a las dos, a las tres. A punto de aventarme a nadar al mar”.

Hace unos días, La Chilindrina también compartió otra imagen en la que se le veía sonriente e indicó: “Hacía mucho tiempo que no usaba un bikini”. Ella ha compartido diversos momentos de su descanso familiar, tras las restricciones de movilidad que se impusieron en el país consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Las fotografías compartidas por la actriz causaron sensación en redes sociales y en general los usuarios de Instagram escribieron una serie de halagos para María Antonieta.

(Foto: Instagram de María Antonieta de las Nieves)

Las fotografías en traje de baño sorprendió porque María Antonieta muy pocas veces se ha dejado ver de esta manera y en la pantalla sólo lo hizo para una emblemática película producida por Roberto Gómez Bolaños en la década de los 80.

Su aparición ocurrió después de casi una década de trabajar en el exitoso programa del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. En aquella ocasión interpretó a “Diana” para la cinta mexicana El Chanfle 2, filmada en Taxco, Guerrero, y en la que aceptó aparecer con poca ropa.

En relación con el personaje que interpretó en El Chavo del 8, María Antonieta contó en entrevista con Yordi Rosado las consecuencias de salud a la que se enfrentó por vendarse el busto como parte de su caracterización.

“‘Ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, qué niña se ve’. Pues cómo no, si me estaba ahogando, imagínate las primeras veces que lo usé yo dije ‘a ver hasta dónde aguanto’, pues aguanté 50 años”, relató la actriz.

(Foto: Archivo)

Una de las consecuencias para María Antonieta fue que se le hicieron tumores en los senos, además, de que en su momento tuvo complicaciones para alimentar a su hijo. Ella debió operarse porque le detectaron múltiples tumores.

“Fue mucho más complicado porque entonces toda me inflé y a sacar los tumores, y a sacar las grasas. Me puse realmente grave, me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno. Me tuvieron que operar y poner unas prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes, y quítalas, y me quedaron unos hoyos, no sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía cáncer”, puntualizó.

Ninguno de los tumores que le fueron detectados fue cancerígeno ni maligno, por lo que se mostró agradecida con su doctora Beatriz Espinoza por actuar a tiempo.

Refirió que el año 2000 fue uno de los más complicados porque a su marido le fue detectado cáncer de próstata y a ella en su momento le indicaron que tenía cáncer de senos. “Tampoco me encontraron nada más que puras cicatrizaciones y cosas feas dentro de los senos por haberme fajado tantos años”.

