Becas Elisa Acuña 2021: cómo recibir una beca de hasta 5,500 pesos por hacer el servicio social

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), a través del programa Elisa Acuña, dio a conocer la convocatoria para la beca de apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social 2021.

Este apoyo económico está destinado para los estudiantes de Escuelas Normales Públicas del país que cursan el sexto u octavo semestre de alguna licenciatura en Educación. Además, tiene como objetivo contribuir a la formación académica y profesional de los próximos docentes.

Asimismo, el programa de Becas Elisa Acuña busca impulsar a los jóvenes de educación superior a que mantengan sus estudios o sigan su curso académico o profesionalización docente, hacer su servicio social, concluir su titulación o, incluso, realizar estudios en el extranjero.

Cada uno de estos programas está subdividido en diversas convocatorias dirigidas a distintas instituciones educativas y con diferentes montos de apoyo económico.

Por lo que, si actualmente te encuentras en los últimos semestres de tu licenciatura y deseas obtener un apoyo económico para concluir tu servicio social, a continuación te decimos todo lo que necesitas saber al respecto.

El monto del apoyo dependerá del semestre en el que se encuentre el aspirante (Foto: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez)

¿Cuáles son los requisitos?

-Estar inscrito en sexto u octavo semestre de alguna licenciatura en educación en alguna Normal Pública del país

-Haber sido aceptado o estar realizando la práctica intensiva o el servicio social

-El interesado no deberá haber concluido estudios del tipo educativo al que aplica, ni contar con certificados educativos

-No tendrá que contar con otros apoyos económicos otorgados por alguna dependencia de la Administración Pública Federal

¿De cuánto es el apoyo?

El monto dependerá del semestre en el que se esté cursando:

-Para aquellos que cursen sexto semestre se les dará los correspondiente a un mes, lo cual equivale a 1,000 pesos

-Los beneficiarios que se encuentren cursando octavo semestre obtendrán un monto equivalente a 5.5 meses, que representa un total de 5,500 pesos

¿Qué documentos necesito?

-Los aspirantes deberán contar con el acuse de registro de la solicitud

-Incluir una carta bajo protesta de decir la verdad en donde se indique: lugar y fecha de emisión; declaración de que no ha concluido estudios del tipo educativo, que no cuenta con certificado; declaración de que no cuenta con otra beca para el mismo fin; declaración de que no tiene otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada; nombre y firma del estudiante.

Los aspirantes deben hacer llegar a su Escuela Normal, la documentación requerida en la convocatoria durante el mismo periodo de tiempo (Foto: Twitter@BecasBenito)

¿Cómo es el proceso de inscripción?

-El interesado debe registrar su solicitud en la plataforma SUBES del 19 de febrero al 01 de marzo de 2021

-Los aspirantes deben hacer llegar a su Escuela Normal, la documentación requerida en la convocatoria durante el mismo periodo de tiempo.

-Posteriormente, las Escuelas Normales deberán integrar y resguardar el expediente de sus estudiantes y postularlos a través del módulo “Postula IPES” del Subes desde el 19 de febrero al 02 de marzo de 2021

¿Cuándo se dan los resultados?

- La CNBBBJ publicará los resultados de la convocatoria, especificando el número de folio de la solicitud de beca de los aspirantes que hayan cumplido con el total de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, en la página electrónica https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-acuna el 17 de marzo de 2021

-En caso de haber sido aceptados, para recibir el pago de la beca, los/as aspirantes que resulten beneficiados/as tendrán la obligación de capturar correctamente en el SUBES https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ del 19 de febrero al 28 de marzo de 2021

