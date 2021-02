“Otra pifia de Morena y la 4T”: las críticas de Vicente Fox hacia AMLO

Vicente Fox volvió a arremeter en contra de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Las críticas hacia el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aún persisten. Este martes Vicente Fox Quesada expresó su repudio hacia la reducción de agua proveniente del Sistema Cutzamala.

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario por el Partido Acción Nacional (PAN) se quejó no solamente de la reducción del agua, sino también hizo una lista de lo que está mal en el país actualmente.

“Otra pifia de Morena y la 4T. Hasta cuando nos dejaran disfrutar de muestra vida y la de nuestra familia? [sic]. Ya dieron al traste con nuestra:

. Salud

. Seguridad

. Ingreso

. Empleo

. Electricidad

. Agua”, escribió.

En el tuit, Fox Quesada adjuntó un artículo del diario El Financiero que informa que el envío de agua desde este sistema, será reducido a partir del próximo mes. Pero, de acuerdo con el director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Víctor Bourguett, esto se debe a que el 25% de la cuenca se encuentra en sequía severa y el resto en sequía moderada. Esto se debe a las bajas lluvias que se presentaron desde el año pasado.

Fox Quesada pidió que no se le dé un voto a Morena (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

El ex presidente pidió desde el pasado martes que la población no le dé su voto al al Partido de Regeneración Nacional (Morena) durante la Jornada Electoral del próximo 6 de junio.

A partir de septiembre de 2020 comenzó el Proceso Electoral para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país, por lo que el ex mandatario hizo un llamado a las personas que lo siguen para no elegir a los candidatos de la “Cuarta Transformación”.

“Morena no da pie con bola. Cada día nos quita más de lo que tuvimos de verdad vas a votar por ellos? [sic] No te bastan 3 años?? Recuerda el 6 de Junio por quien NO. NO a Morena”, expresó en su red social.

Aunque muchos de sus seguidores apoyaron su posición pues demostraron hartazgo y cansancio, otros internautas le enfrentaron con los errores que tuvo durante su sexenio, reclamando principalmente actos de corrupción.

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco" (Foto: Cuartoscuro)

Una usuaria también llamó a recordar el sexenio de Vicente Fox, pues hizo un recuento de las áreas de mayor disparidad entre presupuesto autorizado y ejercido entre 2000 y 2006 como Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano de Seguro Social.

Pero este no es el único tema en el que el gobierno ha sido juzgado por la opinión pública, sino que los recientes apagones al norte del país le han provocado una lluvia de quejas por parte de ciudadanos y mandatarios.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, arremetió también contra la 4T y expresó que hay una necesidad mayor por utilizar energías renovables.

“Hoy la @CFEmx, institución por la que todo apuesta el @GobiernoMX en su planteamiento de Reforma Energética, demostró que no puede seguir dependiendo de recursos finitos para generar energía; se debe impulsar, más que nunca, el uso de energías renovables”, escribió el mandatario.

Internautas se manifestaron contra la respuesta de AMLO durante su mañanera, en relación a la candidatura de Felix Salgado Macedonio (Fotos: Twitter)

Aunado a esto, López Obrador dijo que hay que comprobar las acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero. Causó que Twitter se inundara con peticiones de que el presidente “rompa el pacto” patriarcal.

Entre los usuarios de redes sociales que se manifestaron contra la respuesta del presidente durante su mañanera, se encuentran el actor Pedro de Tavira, quien ha participado en películas como Cantinflas (2014) y Los adioses (2017); la directora de cine Natalia Beristain, fundadora de la compañía productora Chamaca Films y responsable de algunos episodios de la serie Luis Miguel, y la actriz Johanna Murillo.

