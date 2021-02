“Es un asco”, Chumel Torres criticó las declaraciones de AMLO en el caso de Salgado Macedonio

El youtuber criticó las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (Video: Gobierno de México)

Nuevamente, Chumel Torres retomó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina para criticarlo. Este miércoles 17 de febrero, el influencer criticó la postura y respuesta del mandatario luego de haber sido cuestionado sobre el caso de Felix Salgado Macedonio en el estado Guerrero.

“La violación es grave pero no podemos hacer linchamientos políticos”. Repítanse esta frase. Dígansela en el interior. Traten de no sentir asco. ¿No puedes? No se puede. Es un asco. Todo esto. Ya estuvo”, sentenció a través de su cuenta de Twitter, @Chumel Torres.

Durante las últimas semanas ha tomado fuerza la polémica al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El motivo es que, a pesar de los señalamientos en su contra por haber cometido actos de violencia sexual y de género, las autoridades del partido fundado por López Obrador han legitimado y validado el registro de Salgado Macedonio como candidato por la gubernatura de Guerrero.

El youtuber dijo que "es un asco" la postura del presidente sobre la candidatura de Salgado Macedonio (Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

De hecho, el pasado lunes 15 de febrero, formalizó sus aspiraciones en la entidad. Aunque al interior de la entidad política la Comisión de Honestidad y Justicia no ha emitido una postura acerca de la viabilidad de su registro, hace dos días se presentó a las oficinas del Instituto Electoral del Estado de Guerrero para concretarlo.

Al respecto, esta mañana el presidente de la República fue cuestionado sobre si el partido debería considerar concluir con las investigaciones antes de haber concedido el registro a Salgado Macedonio. Él, por su parte, se abstuvo de dar su punto de vista, aunque recalcó “que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo”.

Además, aceptó el resultado de las encuestas que dieron el visto bueno al ex perredista, pues son reflejo de la voluntad de las personas. “Yo pienso que se debe respetar porque la política es asunto de todos, no de las élites. Yo establecí, desde que fui dirigente en partidos, que lo mejor era la realización de encuestas para preguntarle a la gente”, recalcó.

Declaraciones del influencer (Foto: Twitter@ChumelTorres)

También reiteró que la responsabilidad de resolver el caso se encuentra fuera del ámbito político. Por esa razón, las autoridades como el Ministerio Público y Jueces son quienes se deben hacer cargo de determinar la culpabilidad o inocencia del político.

A parte de él, su administración ha sido considerada como feminista por militantes e, incluso, varias de sus funcionarias y funcionarios. Sin embargo, las voces de grupos al interior del partido que también se han pronunciado en contra de la candidatura de Macedonio no han tenido eco en la decisión.

Unas horas después de haber asentado la candidatura antes las autoridades electorales, mujeres militantes y simpatizantes de Morena emitieron un comunicado donde solicitaron “una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la Comisión de Honor y de Justicia, con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, del lado de las mujeres y del lado de la justicia para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato de MORENA a ningún puesto de elección popular”.

A pesar de las cinco denuncias en su contra por abuso sexual, Félix Salgado Macedonio será candidato por MORENA para la gubernatura de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

De igual forma, en el documento, hacen un recuento de las cuatro solicitudes, cartas y protestas en las cuales se solicitó el impedimento en la participación del senador con licencia en el proceso electoral al interior del partido. También, en diversas ocasiones, hicieron un llamado a Mario Delgado Carrillo, presidente del partido, y otros funcionarios a esclarecer el caso y atender el testimonio de las víctimas de violencia.

Además, la mañana del 15 de febrero, la Colectiva Nacional Ningún Agresor en el Poder se manifestó frente al Palacio Nacional para señalar la complicidad de las autoridades en caso de permitir la participación.

Félix Salgado cuenta con cinco denuncias por violencia sexual y de género. Todas ellas han sido testificadas por las víctimas y, al menos, tres han sido presentadas ante autoridades como Fiscalías e, incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

