Es grave la situación en Texas, no es represalia, falta de suministro de gas a México: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en Texas se vive una situación grave por las nevadas y el desabasto de gas natural, mismo que está afectando la generación eléctrica para los estados del norte del país, lo que ha ocasionado apagones masivos, y aclaró que no es una represalia del gobierno de Joe Biden, sino que es grave la situación en EEUU.

“Se debe fundamentalmente a las heladas, a la situación del mal tiempo en el norte, principalmente en Texas donde se generó; no hay, también para aclararlo, ninguna represalia de que no nos ven con buenos ojos, no, sino que es grave la situación en Texas, y el gas que hay aumentó mucho el precio de gas natural”, aseguró el mandatario mexicano.

López Obrador informó que se echaron andar, desde el primer día de la crisis, plantas que no requieren gas natural para la generación de energía.

“Declararon emergencia en Texas. Nosotros tenemos más posibilidad de salir adelante, aún no teniendo ese suministro porque tenemos varias plantas que no necesitan gas, por ejemplo la carbonífera llevaba mucho tiempo sin usarse esas plantas, pero no porque contaminaran o hubiera oposición, no, sino que le daban prioridad a las particulares.

Estas plantas el primer dia de la crisis que se generara un 75% de lo que se perdió , el primer día, de una cantidad de energía que se dejó de producir, cuando entran estas plantas”, agregó López Obrador.

