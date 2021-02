Estas son las papas fritas con más sodio y grasas trans que se comercializan en México

La procuraduría Federal del consumidor analizó 23 productos elaborados a base de papa, fritas en aceite, con o sin sal y/o algunos ingredientes sin limón (Foto: Shutterstock)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a 23 productos elaborados a base de papa, fritas en aceite, y con o sin sal. No obstante, se excluyeron aquellos que contienen chile, limón o algún otro sabor.

En el número de febrero de la Revista del Consumidor, la dependencia encontró que las marcas “Ruffles Original” de 12 gramos (g), “Sabritas Original” de 105 g, ”Sabritas Receta Crujiente! Clásicas” de 145 g, y “Chip’s Sal Barcel” de 170g, contienen grasas trans.

Este tipo de grasas hacen descender los niveles de colesterol “bueno” (HDL) y elevan el “malo” (LDH), lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Además, “pueden afectar la resistencia a la insulina en personas susceptibles lo que incrementa el riesgo de padecer diabetes. La OMS recomienda eliminar el consumo de grasas trans industriales o limitarlo tanto como sea posible”, indica la instancia dirigida por Ricardo Sheffield.

Antes de consumir productos empaquetados, la Profeco recomienda revisar el etiquetado (Foto: captura de pantalla)

Pese a que los productos mencionados contienen dicho tipo de grasas, sus niveles están por debajo de los valores para ostentar un sello de advertencia.

Otro aspecto que se analizó fue el contenido de sodio. La OMS no recomienda ingerir más de 2 gramos de este ingrediente al día, lo que equivale a 5 g de sal.

Así pues, la Profeco encontró que los cinco productos con más sodio son: Mater Chips (50 g), con 39%; Kettle(142 g), con 37%; Totis Pap’s Onduladas (170 g), con 30%; Totis Pap´s Corte Casero (170 g), con 29%; 7 SELECT original (170 g), con 26%; VALLEY FOODS (175 g), con 24%; CAPE COD (226.8 g), con 24%; ZUMITAM (142 g), con 20%; Granny Goose (141 g), con 20%; y PAPAS LECAROZ con sal (150 g), con 20 por ciento.

En este sentido, consumir sodio en exceso implica los siguientes riesgos:

- Accidentes cerebrovasculares

- Enfermedades cardiovasculares

- Disminución de la cantidad de calcio en el organismo

- Función inadecuada de los riñones

- Hipertensión

- Retención de líquidos

La obesidad y sobrepeso son problemas importantes de salud pública en México (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Cabe señalar que, de acuerdo al nuevo etiquetado establecido en la norma oficial mexicana NOM-051- SCFI-2010, un alimento sólido que contenga 350 mg o más en 100 g de producto, deberá portar el sello de EXCESO DE SODIO.

Por otra parte, las siguientes marcas incluyen en su empaque dichos comerciales que no sustentan. En primer lugar, Granny Goose (141 g) no demuestra el símbolo Kosher “(U) PAREVE” y 7 SELECT original (170 g) no demuestra las leyendas: “Hechas con papas frescas de granja”, “con la cantidad perfecta de sal”, “para un sabor simplemente fantástico”.

Para procurar un consumo responsable, la Profeco recomienda:

Las personas con hipertensión y problemas cardiovasculares deben reducir el consumo de productos con sodio y grasas (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

- Conservar los productos en su envase, cerrados a temperatura ambiente, alejados de la luz y el calor ya que esto afecta al producto.

- No consumir el producto en exceso. Se debe considerar la presentación al ingerirlas, ya que pueden ir desde 50 g hasta 227 g.

- Revisar la etiqueta antes de consumirlas. “Las personas con hipertensión arterial deben evitar su consumo debido al alto contenido de sodio. Un gramo de sodio (1000 mg) equivale a 2.5 g de sal”, indica la dependencia.

- Las personas con problemas cardiovasculares deben evitar ingerir productos con grasas saturadas y grasas trans.

- Considerar el contenido calórico de una bolsa de papas fritas. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, un empaque de 200 g (hasta 1053 kcal) puede ser equivalente al de una comida compuesta por una pieza de pollo guisada con papas, 100 gramos de sopa de pasta guisada, agua de limón, ensalada verde y 2 tortillas.

