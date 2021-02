Profeco solicitó a Izzi publicar el informe sobre las recientes fallas en su servicio; analiza una demanda colectiva

La compañía de telecomunicaciones es propiedad de Televisa (Foto: especial)

Los problemas para la compañía de telecomunicaciones Izzi continúan, luego de que este 10 de febrero se registró una falla masiva en su servicio de conexión a internet en varias ciudades del país.

Y es que este jueves, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó en un comunicado que la “cablera” deberá entregar información sobre la falla en el servicio que afectó a un sinnúmero de usuarios.

La dependencia encabezada por Ricardo Sheffield detalló que, una vez que se tuvo conocimiento de las fallas de la red de IZZI, se entabló comunicación extraoficial con el representante de esa empresa, sin que al término del día hubiera dado respuesta pública de lo sucedido.

Incluso, la Profeco verificó con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) si la compañía había presentado el Informe de Fallas de conformidad con lo dispuesto en los “Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán de ajustarse los proveedores de servicio fijo”.

Sin embargo, el regulador aseguró que no contaba con dicha información y de no presentarla procederán a sancionar a Izzi.

Ante esta situación, el día de hoy, a primera hora, se giró el oficio correspondiente a Izzi (empresa que también representa a Axtel al haber adquirido recientemente los servicios que prestaba), para formalmente contar con información y transmitir la misma a los consumidores

Cabe mencionar que, de acuerdo con una fuente de El Universal, la intermitencia y lentitud del servicio de internet de la compañía se debió a cortes en sus rutas de salida a Estados Unidos.

Debido a dos cortes simultáneos en nuestras rutas de salida hacia Estados Unidos, estamos experimentando saturación que genera lentitud a algunos usuarios

A decir de Profeco, Izzi necesita acreditar que la falla se debió a una causa de fuerza mayor, e incluso, deberá compensar a sus usuarios.

La dependencia reiteró su total compromiso con los usuarios afectados, a quienes invitó a presentar sus quejas y denuncias de manera formal para analizar la posibilidad de ejercer una acción colectiva en contra de este proveedor por las constantes fallas que presenta su red.

Para atención y quejas, puso a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y el número 800 468 8722; así como el correo electrónico quejastelecomunicaciones@profeco.gob.mx

O bien, a través de la dirección electrónica http://telefonodelconsumidor.gob.mx/ o por medio de las redes sociales oficiales de Profeco (Facebook, Twitter y YouTube).

Pasadas las 14:00 horas de este miércoles, miles de cibernautas, principalmente de Izzi, denunciaron a través de Twitter que la baja velocidad de su navegación, así como la caída de su señal de televisión.

De acuerdo con el sitio especializado Dowdetector, las fallas se concentran en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Puebla y Mérida. El 98 por ciento de los informes de fallas se debió a intermitencias en el servicio de internet y 2 por ciento en telefonía.

En menor medida, se reportaron caídas en los servicios de línea de Axtel, Infinitum y Totalplay tanto en las ciudades ya mencionadas, como en Aguascalientes, Querétaro, Tijuana, Zapopan, Villahermosa y Cabo San Lucas.

En redes sociales, #izzi #Telmex #Axtel y #TotalPlay se volvieron tendencia por el gran número de quejas de los usuarios inconformes; aunque algunos se expresaron de una forma más irónica.

“¡Mi internet es tan malo que no me puedo quejar adecuadamente, izzi!”, “Oye izzi, restablece tu servicio. Yo sé que no parece ¡pero sí tengo trabajo!”, “Quiero que me beses más lento que el internet de Telmex”, “Gracias Telmex por mi hora libre” , fueron algunos de los comentarios al respecto.

Entre otras críticas, destacaron aquellas dirigidas a Axtel, en donde los usuarios hicieron eco que nunca habrían tenido estos problemas hasta que la marca fue absorbida por Izzi en 2019, como parte de su negocio de fibra óptica (FTTx).

