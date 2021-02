“Vivir sin tus palabras es mucha soledad”: las cartas de amor que el Chapo enviaba a una ex diputada

La

La relación sentimental entre el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y la ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez salió a relucir durante el juicio que se desarrolló en la Corte Federal de Brooklyn en contra del fundador del Cártel de Sinaloa.

Durante su testimonio, Sánchez reveló cómo traficó droga para el capo, huyeron juntos por un túnel desnudo y cómo se sintió traicionada por el Chapo. La Fiscalía presentó una nueva evidencia: una carta que el capo le envió a la ex diputada en la que le da instrucciones para obtener la identificación falsa con la que ingresó a visitarlo al Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, en 2014.

La mujer reconoció la letra del capo, ya que dijo haber estado presente en otras ocasiones en las que escribió misivas a diferentes personas.

En la evidencia presentada se pueden leer las frases cariñosas con las que el capo se dirige a Sánchez, entre ellas “vivir sin tus palabras es mucha soledad”, “qué linda eres amor en todos los aspectos”, señala el documento publicado en redes sociales por la reportera de The New York Times Emily Palmer.

“Te cuento que me dio mucho gusto recibir tu carta de amor y al leerla me puse muy feliz; me puse muy feliz al darme cuenta que nuestro hijo está muy bien. ¡Qué alegría que no dejes de cuidarte! … No te comentaré nada que no te parezca, mi amor. Lo único que quiero me hagas favor es que cuando me escribas o cuando vengas me des la ficha de cuando estuviste en la clínica, amor, no creo que eso te desencomode (sic)”, señala el texto.

Comentan sobre un embarazo del que señalan que si es niña le pondrán el nombre de la madre y si es niño el del abuelo o el del padre y también sobre el contacto entre la ex diputada y Dámaso López Núñez “El Licenciado”, uno de los principales operadores del capo y que también testificó en el juicio en su contra.

“Te cuento que tengo muchas ganas de leerte. No dejes de estarle hablando al Lic para lo de la indemnización, ya que debe estar lista, amorcito, cuando vengas… hablaremos corazón, ya deseo verte y verte tu pancita, nuestra y hermosa hija. Si es niña, le pondremos como la mamá; si es niño como como su abuelo o como su papá, ya veremos qué piensa la mamá amor, que amo mucho… Tus caricias es mucho desamparo… es mucha soledad, porque te amo y siempre te amaré y ahora que me darás un hijo más te amaré, que linda eres amor, en todos los aspectos”, señala el texto.

“Se despide quien te ama y no te… te ama a su manera su amor…

Joaquin Guzman L.”

Sánchez fue detenida en 2017 en la frontera entre México y Estados Unidos, donde buscaba pedir asilo, pero fue detenida y actualmente enfrenta cargos por narcotráfico.

En 2014, cuando aún era diputada, fue captada por las cámaras de seguridad de la cárcel ingresando con una credencial falsa, idea que, aseguró, fue del capo. Admitió que los dos estuvieron en contacto mientras “El Chapo” estaba preso, a través de cartas y de su abogado, Manuel Ozuna.

La “Chapodiputada”, como se le conoce a Sánchez, fue destituida de su cargo como legisladora, luego del escándalo de la visita a Guzmán Loera.

Aseguró que había negado lo ocurrido en sus declaraciones a la prensa “por miedo a los enemigos que tenía” Guzmán y por supuestas amenazas de muerte.

