Vacunación COVID-19 en México: adultos mayores podrán recibir segunda dosis en otra entidad

La segunda etapa de vacunación, destinada a los adultos mayores de 60 y más, está a punto de comenzar en México, situación que ha desencadenado un sinfín de interrogantes en torno al tema.

Ante ello, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell despejó algunas dudas relacionadas con el sistema de vacunación, tales cómo ¿Podrán los ciudadanos vacunarse en otras entidades?

De acuerdo con el subsecretario, si una persona recibió en una entidad federativa la primera dosis y en el intervalo entre la primera y la segunda dosis, por la razón que sea, se cambia de entidad federativa, no necesita regresar a su sitio de origen.

Explicó que en caso de que el adulto mayor se encuentre en esa situación, podrá adquirir la segunda aplicación de acuerdo con el calendario que le corresponde y en su momento recibirá el recordatorio relacionado con la segunda dosis.

¿Quién podrá tomar decisiones en el caso de las personas que se encuentran postradas en una cama o no pueden decidir?

En este caso, López Gatell explicó que en cuestión de términos legales, nadie puede tomar una decisión sobre otra personas si ésta es competente de sus facultades. Para considerar que una persona pudiera ser incompetente se requiere una disposición judicial, es decir, se tiene que establecer un criterio judicial formal, es una disposición que le corresponde, en su caso, al Poder Judicial, si una persona realmente no tiene la competencia para hacerse cargo de su autonomía.

Además, insistió en que la vacuna es parte del derecho de protección de salud que dicta el artículo cuarto de la Constitución, pero no implica que se pueda imponer sobre las personas.

Sin embargo, reiteró que no hay obligación de ponerse la vacuna, pero es importante considerarlo ante el impacto de COVID-19, que a la fecha mantiene en jaque al país.

Recomendó a las personas que se encuentran al cuidado de algún familiar, que utilice el mismo criterio que ofrece en el resto de los cuidados, para tomar una decisión.

“Una persona que reside en domicilio y por ejemplo, que no puede verbalizar su voluntad, que está completamente postrada y no se puede expresar de alguna manera, es claro que está recibiendo algún grado de cuidados, ojalá los cuidados más humanitarios, más cariñosos. Y con el mismo criterio que se administran estos cuidados es como se puede ubicar el derecho y la posibilidad de que se facilite el acceso a la vacuna, pero no puede ser impuesto por alguien externo al círculo de decisión que normalmente opera la familia”.

Las personas que tienen debilidad visual, debilidad auditiva o alguna otra discapacidad, sí podrán ingresar en compañía de un familiar a los módulos de vacunación para dar auxilio al personal de salud en el proceso de vacunación.

En tanto, el subsecretario de Salud advirtió también sobre la aplicación de dosis: “Ninguna entidad, ninguna entidad privada, pública, social, tiene en este momento la vacuna contra COVID-19, ninguna de las marcas, si pretende tenerla es un intento de fraude”, advirtió el subsecretario.

Llamó a la población a tener cuidado, pues la única vacuna contra COVID-19 que se pone en en el país es la que corresponde al programa de vacunación del Gobierno de México.

El próximo domingo 14 de febrero se espera la llegada de un embarque con 500,000 dosis de la vacuna AstraZeneca, que fue considerada como segura y eficaz contra el SARS-Cov2.

Hay que recordar que las personas de la tercera edad deberán hacer su registro vía internet en la plataforma especial que dio a conocer la Secretaría de Salud hace unos días en el país.

