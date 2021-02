López-Gatell confesó que COFEPRIS necesita “profunda transformación” por prácticas fraudulentas

López-Gatell agregó que las autoridades estaban creando un proyecto para digitalizar los trámites de COFEPRIS (Foto: Presidencia de México)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, destacó en su habitual rueda de prensa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) hará modificaciones en el personal debido a las prácticas “poco transparentes”.

“La COFEPRIS necesita una profunda transformación estructural, funcional, orgánica porque la COFEPRIS es una agencia de regulación sanitaria que tiene grandes procesos a lo largo de sus 15 años […] pero que también tiene grandes limitaciones”, expresó Gatell.

Asimismo, el epidemiólogo aclaró que las fallas en dicha institución no se debían a los empleados, sino a aquellos mandos medios o altos que han cometido actos fraudulentos durante sus funciones.

“Entre sus limitaciones se encuentra que ha sido manejada de manera poco transparente. Y aquí quiero ser explícito, se lo he dicho a las personas trabajadoras de COFEPRIS, nuestra preocupación no son las personas de la base trabajadora, a lo largo de estos 15 años de COFEPRIS ha sido mayormente sus gerentes, sus directivos, desde luego no todos o todas, pero sí hemos identificado prácticas poco saludables que pueden llevar a poco profesionalismo, poca transparencia y falta de equidad”, expresó el subsecretario la tarde del jueves.

En este sentido, el funcionario ahondó que dichos elementos eran los que se iban a modificar, para tener mejor regulación de todos los servicios que ofrece el organismo. También agregó que las autoridades estaban creando un proyecto para digitalizar los trámites de COFEPRIS.

“Otra de las decisiones ha tenido que ver con el reemplazo de las personas que están en las comisiones. COFEPRIS tiene seis comisiones y hemos cambiado ya a tres personas titulares de las comisiones. Mencionamos el otro día a quienes ya están: la doctora América Orellana, la maestra Olga Piña y el doctor Gabriel Cortés que han sido designados recientemente como comisionadas de Autorización Sanitaria, Operación Sanitaria y el último de Fomento Sanitario”, mencionó el subsecretario.

Durante la conferencia, López-Gatell informó que hasta el 11 de febrero se han vacunado contra la COVID-19 a 725 mil 447 personas y detalló que del lote de 766 mil 350 vacunas Pfizer se encuentra al 79% de su uso.

De igual forma, López Gatell indicó que 85 mil 332 trabajadores de la salud en primera línea han recibido el esquema completo de vacunas contra el COVID-19, es decir, el 14 por ciento de este sector ha recibido las dos dosis para obtener la inmunización.

Sobre el personal docente que labora en el estado mexicano de Campeche, el subsecretario aseguró que han recibido la primera dosis alrededor de 17 mil 457 maestros.

Durante su conferencia diaria para el seguimiento de la pandemia, López-Gatell explicó que la campaña de vacunación en Campeche está basada en “aprovechar las circunstancias de un estado con mínima actividad epidémica”.

Y confirmó que el próximo 15 de febrero llegarán a México 491 mil 400 dosis de Pfizer, con lo que será la reactivación de los envíos semanales según el calendario regular.

Desde Palacio Nacional, López-Gatell dijo que la Estrategia Nacional de Vacunación tiene un 94 por ciento de avance general, ya que 31 entidades del país han completado 100 por ciento de la aplicación de la primera dosis y reiteró que la segunda inyección se encuentra asegurada para quienes ya han sido inoculados.

