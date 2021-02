“No quisieron decir la verdad”: Brozo y Loret acusaron al gobierno de esconder a López Obrador tras contagio COVID-19

Brozo y Loret hablan de la recuperación de AMLO (Foto: captura de pantalla Latin Us)

Los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su papel de “Brozo” tuvieron una nueva reunión para discutir el caso del contagio COVID-19 del presidente de México, así como su consecuente recuperación.

A través del episodio 20 de la transmisión “Brozo y Loret”, compartida a través de las redes sociales oficiales de Latin Us, los comunicadores iniciaron sus diálogos con un reconocimiento a López Obrador, quien, dijeron, volvió “recargado como la Matrix”.

Sin embargo, Loret de Mola consideró que los días que estuvo en reposo, aislado y en recuperación, no sirvieron para nada, pues al volver, no hubo un mensaje de reflexión para la gente, mucho menos recomendaciones médicas para el pueblo.

“No le sirvieron de nada los 15 días para la reflexión, el analizar la estrategia, sentirse vulnerable para decir que recomendará los cubrebocas, impulsar las pruebas”, dijo.

Además, consideraron que es un caso parecido a los de Donald Trump, Jair Bolsonaro o Boris Johnson, quienes tenían un discurso parecido al de Andrés Manuel. No obstante, tras la enfermedad, algunos lo cambiaron, mientras otros decidieron seguir igual.

Brozo y Loret hablan de la recuperación de AMLO (Foto: captura de pantalla Latin Us)

“Algunos por lo menos cambiaron su discurso, ajustaron, siguen siendo más o menos lo mismo, pero te exige empatía. Si ya estuviste en este lecho de dolor, tienes que tener empatía, lo sientas o no”, indicó Brozo.

Al respecto, Loret de Mola refirió que AMLO no ha tenido empatía con el pueblo, con los enfermos, con los muertos por la pandemia de COVID-19 en México. Aseguró, además, que sus dichos se contraponen a lo real, pues aunque grita “austeridad” y “cero privilegios” para la clase política, él pudo acceder a un tratamiento médico y vigilancia de primer nivel.

“Él, a diferencia del resto de los mexicanos, no tuvo problema en recibir atención médica, en acceder a un tratamiento de élite de lo mejor, no tuvo bronca de oxigenación, lo que hiciera falta, sale y en lugar de empatizar con las 400,000 personas que han muerto, sale y los desprecia. Se supone que es un presidente que no accede a los privilegios, y mira la atención que tuvo”, dijo.

Y aunque consideró que ninguna de esas acciones tiene un conato erróneo, sí pidió al presidente que reflexione sobre los privilegios a los que un gran número de mexicanos no puede acceder.

“Qué bueno que la tuvo, que la brincó y que está perfecto, pero si tu sabes que por culpa de tu gobierno los mexicanos no tienen acceso a ese privilegio que tuviste, caramba, mueve las cosas para que pase”, dijo Loret de Mola en su programa de Latin Us.

Brozo y Loret almuerzan en frente de Palacio Nacional/ LatinUS (Foto: Captura de pantalla)

Luego, consideraron que la forma en que se manejó su enfermedad no fue la mejor, pues más allá de ser transparentes, quisieron esconder al presidente para calcular las cosas políticamente.

Y Loret de Mola aseguró, además, que todas las especulaciones que se desataron a raíz de eso, fueron únicamente provocadas por el mal manejo del caso.

“Para un presidente que nos tiene acostumbrados a ser un adicto a los reflectores, a estar dos tres horas en la conferencia, un discurso, un fin de semana de gira, un video en las redes, que se haya escondido 120 horas, Brozo, desataron toda suerte de especulaciones. No hay, detrás, un intento de un manejo transparente y profesional, es un intento de un manejo político, doctrina. No queda claro. Lo cierto es que no quisieron decir la verdad, no quisieron decir lo que estaba pasando. Hacían cálculos políticos. Es falta de transparencia”, dijeron.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Así se burló Brozo del aeropuerto de Santa Lucía, la obra que AMLO presumió como “hazaña”

De “no eres Dios” a “la pandemia les quedó grande”: los ataques de Brozo al gobierno de AMLO

“La ineptitud somos todos”: Brozo alzó la voz contra el gobierno por problemas en registro de vacunación