Reportan desabasto de tampones en CDMX debido a la ley de plástico de un solo uso

Se han reportado desabasto de tampones en la Ciudad de México (Foto: Freepik)

El primer día del 2021 en la Ciudad de México entró en vigor la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, y aunque esto podría traer buenas consecuencias para el medio ambiente, también tiene resultados contraproducentes para las personas que menstrúan.

Los tampones, un producto básico para la higiene menstrual, han desaparecido de los anaqueles de supermercados, tiendas, farmacias, etc. de la capital mexicana. Esto se debe a que el aplicador de estos es de plástico, y una vez que se usa el tampón, el aplicador no tiene más vida útil.

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Mariana Robles, explicó que esta situación se debe a que los productos no son imprescindibles, además de que no son biodegradables.

“Este enero de 2021, se prohibieron estos productos que van desde tenedores, cucharas, distintos tipos de productos, realmente no indispensables digamos; y que en el mundo en general, alrededor de 60 países, han aplicado también procesos de prohibición de estos productos plásticos desechables”, declaró en una rueda de prensa el pasado 6 de enero.

Las toallas sanitarias aún siguen disponibles (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con un recorrido realizado por Milenio Televisión, ellos comprobaron que dentro de la capital mexicana ya no están a la venta estos productos. No obstante, en el Estado de México, en donde no existe la ley, los tampones están disponibles.

Para sustituir estos productos, existen las toallas femeninas y ropa interior reusable. Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega, legisladora local, sugirió que al tratarse de un tema de salud, el Estado entregue gratuitamente estos productos a quienes lo necesiten. Aunado a esto, sugirió el uso de la copa menstrual.

“La copa menstrual es una excelente alternativa completamente amigable con el medio ambiente, incentivemos su uso para reducir la contaminación. ¿Por qué no hemos exigido al Estado que reconozca la menstruación como un tema de salud pública, que debe ser atendido y que deben entregar de manera gratuita productos para la gestión menstrual?”, reclamó.

Pero en redes sociales se hizo hincapié en que esta solución no está hecha para todas las personas que menstrúan, esto debido a que los cuidados de la copa menstrual son muy específicos y hay gente que ni siquiera cuenta con acceso al agua.

Legisladoras han apuntado a las copas menstruales como alternativas (Foto: Shutterstock)

“¿Es neta que no hay tampones en CDMX? Todo esto por la Ley de plásticos de un solo uso. Asumo que tampoco habrá inyecciones, ni bolsas de basura, empaques. Dejen de legislar con el privilegio, los tampones son productos de primera necesidad e higiene femenina”, reclamó una usuaria y etiquetó el Twitter de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Otra usuaria enfatizó su molestia hacia lo estricto de las leyes para tratar a los tampones, pero que no hagan lo mismo con productos como botellas de plástico y envolturas de alimentos.

“No prohíben las botellas de plástico de coca cola, pero si los tampones, tampoco regulan servicios de comida a domicilio y menos los empaques de Bimbo. Todos queremos que se erradiquen los plásticos de un solo uso, pero es curioso que sean tan estrictos con los tampones. Consideren que la copa y los productos ecológicos no son para todas. No todas lo pueden usar. No todas tiene acceso; por qué ser tan severos con los productos menstruales. Cuando jamás se han ocupado de dar acceso a ellos como parte de un tema de salud pública”, escribió una persona más.

Este solamente es uno de los varios productos que están prohibidos en la capital mexicana (Foto: Archivo)

Dentro de los productos que se dejaron de distribuir también están:

- Tenedores

- Cuchillos

- Cucharas

- Palillos mezcladores

- Platos

- Popotes o pajillas

- Cápsulas de café de un solo uso

- Bastoncillos para hisopos de algodón

- Globos y varillas para estos

- Vasos y sus tapas

- Charolas para transportar alimentos

