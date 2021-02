Se reanuda la audiencia contra Alonso Ancira: su defensa reitera la intención de regresar los 200 mdd que Pemex pagó por Agronitrogenados

Alonso Ancira. Imagen de archivo. (Foto: Cuartoscuro)

La mañana de este marte, se reanudó la audiencia en contra del dueño de Altos Hornos de México, S.A de C.V (AHMSA), Alonso Ancira, en la que un juez con sede en el Reclusorio Norte decidirá si lo vincula o no a proceso por lavado de dinero en el caso Agro Nitrogenados.

Previo a la audiencia, la defensa del empresario mexicano aseguró que su cliente “está abierto a la petición del Gobierno de México” para pagar los 200 millones de dólares que presuntamente recibió de sobreprecio por la planta de Agronitrogenados.

“Ustedes han escuchado públicamente que siempre ha habido comentarios o peticiones de parte del gobierno invitándolo a una reparación del daño. En este momento nosotros, como lo hicimos la última audiencia, abrimos la puerta para una reparación del daño”, dijo el abogado de Ancira.

En torno al caso de Alonso Ancira, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró esta mañana que la intención es que se regrese todo lo que se sustrajo.

Foto: Presidencia de México.

“Nosotros lo que queremos es que se devuelva todo lo que se sustrajo. Sí, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados y con los brazos cruzados y no es nada más la decisión de un juez como era antes que ni siquiera se sabía de qué juez se trataba y hacían sus enjuagues en lo oscurito. No, ahora todo es transparente. No hay persecución para nadie, pero tampoco impunidad”, aseguró.

“Entonces si devuelven, en este caso con 200 millones de dólares lo que se estima y eso tendría Pemex, la Fiscalía que resolverlo, y devuelven ese recurso, que está demostrado, se pagó de más, porque hay un sobreprecio, si eso se devuelve, ya hay una reparación del daño.. ya que la autoridad competente decida si hay además de esa reparación del daño, castigo y en qué consiste el castigo, si no hay una disminución de penas.. pero eso es un asunto que corresponde a los jueces. Nosotros lo que sí queremos es la devolución del dinero”, insistió.

Recordó que quienes compraron a Altos Hornos de México le enviaron una carta en la que se comprometían a regresar el dinero que se le pagó a la empresa por la planta de Agronitrogenados.

“Nosotros lo que queremos es que regrese ese dinero, que lo entregue al Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado. Así”, enfatizó.

Información en desarrollo…