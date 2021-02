Por primera vez en su historia, PAN enlistó a mujer trans como candidata a diputada federal

El PAN propondrá a una mujer trans para diputación federal (Foto: Cuartoscuro)

El Partido Acción Nacional (PAN) llevará como candidata a una diputación federal a Karla Coronado, la primera mujer trans en Veracruz que logró modificar su identidad de género ante el Registro Civil.

De acuerdo con una publicación de Forbes México, Marko Cortés, presidente del partido, buscó a Coronado Grijalva para incluirla en la contienda electoral que se celebrará este 6 de junio por la tercera circunscripción, la cual abarca siete estados del sur de México: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

“ Tengo una militancia desde 2004 como miembro activo. Ahorita están dando la apertura para la población LGBTTTI […] A mí se me contactó, yo ya había tenido el contacto con él (Marko Cortés), ahorita se me está haciendo la apertura”, dijo la ahora aspirante del blanquiazul a Forbes México en una entrevista.

Marko Cortés fue quien se puso en contacto con Coronado para ofrecer la diputación (Foto: Cuartoscuro)

Para la militante del partido de Cortés Mendoza le resultó como motivo de celebración que le hayan llamado, pues el PAN es considerado por muchos como el partido conservador de México, en donde los miembros de la comunidad LGBTTI normalmente son invisibilizados y, en este sentido, afirmó que de llegar a la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro, la panista priorizará la agenda de todas las y los mexicanos de dicha comunidad.

Contrastantemente, Ethel González, ex vicepresidenta del Frente Nacional por la Familia en Veracruz, también se presenta como candidata a la misma región. En este sentido, cabe destacar que González López defiende la forma heteronormada de la familia y se opone por completo a las relaciones homoparentales.

Por su cuenta, existen más nombres relevantes en las candidaturas a los puestos de candidatos por la vía plurinominal para el partido que dirige el contador Cortés Mendoza. Tales son los casos de Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Javier Luévano, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga, José Isabel Trejo Reyes, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Jorge Elías Lixa, Lizbeth Mata Lozano y Jorge Romero, quienes buscarán su reelección.

Marcha por los derechos LGBTTTI (Foto: Archivo)

Aunado a esto, ayer se anunció el regreso de Margarita Zavala al PAN junto con otro puñado de ex funcionarios públicos cercanos a Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México. Esto porque la Comisión Organizadora Electoral del partido aprobó el registro de la ex primera dama como candidata a diputada federal por el distrito 10 de la Ciudad de México, el cual corresponde a la alcaldía Miguel Hidalgo.

El periodista y escritor Álvaro Delgado, quien redactó la nota para el semanario Proceso, aseguró que Francisco Ramírez Acuña, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Roberto Gil Zuarth ex secretario particular de Calderón; Ana Teresa Aranda, ex directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); Juan Miguel Alcántara, ex subprocurador de la república; y Jorge Zermeño, ex presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados por el PAN tuvieron ofertas similares que Zavala Gómez del Campo.

En las elecciones del 2021 se renovará la cámara de diputados (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

El ganador del premio nacional de periodismo 2003 informó que la principal promotora de México Libre tiene asegurado su regreso a la vida política de México en 2021, pues en la negociación de Felipe Calderón se le incluyó en la lista de diputados federales plurinominales, esto en caso de que perdiera la elección.

“La negociación del grupo de Calderón con el PAN permitió también que Zavala Gómez del Campo sea también parte de las listas de diputados federales plurinominales para que, en caso de no ganar en el distrito, sea de todas maneras diputada federal y están pendientes otras candidaturas de este grupo, como Luisa María Calderón y Ernesto Cordero ”, se lee en el texto llamado “Felipe Calderón logra colocar a Margarita Zavala y a varios de sus cercanos como candidatos del PAN”.

