3 deliciosas recetas de guacamole mexicano: la tradicional, la verde y la crujiente

El guacamole acompaña desde hace décadas las comidas familiares en México y se reinventa en cada mesa con ingredientes frescos y sencillos.
En el canal de cocina Jauja Cocina Mexicana, Janet presenta tres versiones que son habituales en su casa: la tradicional, la verde y la crujiente con chicharrón.
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1. Guacamole tradicional
El guacamole tradicional utiliza dos aguacates medianos, que deben estar maduros pero firmes, según recomienda Janet en Jauja Cocina Mexicana.
El truco para elegirlos es remover el pedicelo con facilidad. Para darle color y sabor, se agrega un jitomate chico o el equivalente a un cuarto de taza, un cuarto de cebolla picada, un chile serrano al gusto y un manojo de cilantro, incluyendo parte de los tallos.
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El procedimiento consiste en machacar la pulpa del aguacate con sal y jugo de limón, agregar los vegetales y mezclar. Para evitar que el guacamole se oscurezca, la semilla del aguacate debe colocarse sobre la mezcla y cubrirla con plástico adherente, evitando el contacto con el aire.
2. Guacamole verde mezcla tomate y molcajete
Esta variante se prepara en molcajete. Se machaca sal, chile serrano y cilantro, luego se incorpora tomate verde picado y se muele hasta obtener una base homogénea. Se añade la pulpa de dos aguacates, procurando que conserve textura.
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El tomate aporta acidez y ayuda a mantener el color verde. Finalmente, se integra cebolla y cilantro picados. Este guacamole se sirve con deditos de queso fresco. Janet señala: “La acidez del tomate verde ayuda a que el aguacate no se oscurezca”.
En el canal Jauja Cocina Mexicana, la autora recomienda probar y rectificar el sazón después de mezclar todos los ingredientes.
El guacamole crujiente incorpora chicharrón
La tercera receta destaca por la textura. Se mezclan dos aguacates machacados con sal y limón, jitomate, cebolla, chile y cilantro.
La diferencia está en agregar trozos de chicharrón justo antes de servir.
La sugerencia es acompañarlo con una tortilla recién hecha.
Las tres recetas mantienen la esencia del guacamole casero y ofrecen alternativas para variar el acompañamiento en cualquier comida.
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