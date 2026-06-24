México

3 deliciosas recetas de guacamole mexicano: la tradicional, la verde y la crujiente

Te decimos cómo hacerlas, rápido, con ingredientes económicos y desde casa

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Primer plano de un bowl de guacamole con aguacate triturado, tomate, cebolla, cilantro y una rodaja de lima, sobre una mesa de madera y rodeado de totopos.
Un bowl de guacamole recién hecho, mezclado con aguacate triturado, tomate, cebolla, cilantro y un toque de lima, listo para disfrutar con totopos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guacamole acompaña desde hace décadas las comidas familiares en México y se reinventa en cada mesa con ingredientes frescos y sencillos.

En el canal de cocina Jauja Cocina Mexicana, Janet presenta tres versiones que son habituales en su casa: la tradicional, la verde y la crujiente con chicharrón.

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1. Guacamole tradicional

El guacamole tradicional utiliza dos aguacates medianos, que deben estar maduros pero firmes, según recomienda Janet en Jauja Cocina Mexicana.

El truco para elegirlos es remover el pedicelo con facilidad. Para darle color y sabor, se agrega un jitomate chico o el equivalente a un cuarto de taza, un cuarto de cebolla picada, un chile serrano al gusto y un manojo de cilantro, incluyendo parte de los tallos.

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Vista cercana de una bandeja de madera con bastones de zanahoria, apio y pepino, rodeando un tazón de guacamole. Personas sentadas al fondo desenfocadas.
Una bandeja de madera ofrece bastones de zanahoria, apio y pepino con guacamole, ideal para compartir en una reunión informal al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento consiste en machacar la pulpa del aguacate con sal y jugo de limón, agregar los vegetales y mezclar. Para evitar que el guacamole se oscurezca, la semilla del aguacate debe colocarse sobre la mezcla y cubrirla con plástico adherente, evitando el contacto con el aire.

2. Guacamole verde mezcla tomate y molcajete

Esta variante se prepara en molcajete. Se machaca sal, chile serrano y cilantro, luego se incorpora tomate verde picado y se muele hasta obtener una base homogénea. Se añade la pulpa de dos aguacates, procurando que conserve textura.

El tomate aporta acidez y ayuda a mantener el color verde. Finalmente, se integra cebolla y cilantro picados. Este guacamole se sirve con deditos de queso fresco. Janet señala: “La acidez del tomate verde ayuda a que el aguacate no se oscurezca”.

Una mano machaca aguacate en un cuenco rústico con un tenedor, junto a limas cortadas, cilantro y totopos sobre una superficie de madera clara.
Una mano machaca aguacates frescos con un tenedor en un cuenco rústico para preparar guacamole, rodeado de limas, cilantro y totopos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el canal Jauja Cocina Mexicana, la autora recomienda probar y rectificar el sazón después de mezclar todos los ingredientes.

El guacamole crujiente incorpora chicharrón

La tercera receta destaca por la textura. Se mezclan dos aguacates machacados con sal y limón, jitomate, cebolla, chile y cilantro.

La diferencia está en agregar trozos de chicharrón justo antes de servir.

La sugerencia es acompañarlo con una tortilla recién hecha.

Las tres recetas mantienen la esencia del guacamole casero y ofrecen alternativas para variar el acompañamiento en cualquier comida.

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