Coronavirus en México: casi 500 mil adultos mayores se han registrado para recibir la vacuna contra COVID-19

El subsecretario López-Gatell dio a conocer que casi medio millón de personas se han registrado para recibir la vacuna COVID-19 (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó este jueves que al último corte se han contabilizado más de medio millón de registros en la plataforma de vacunación COVID-19 para adultos mayores.

“De acuerdo con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, hasta este día hay casi medio millón de registros de personas adultas mayores en la plataforma http://mivacuna.salud.gob.mx” , escribió en su cuenta de Twitter.

Aunado a esto, el funcionario señaló que paralelamente continúan las llamadas telefónicas a este sector de la población.

“ Las llamadas telefónicas, sí, efectivamente, sobre todo en el área rural, que es donde sabemos que hay menos acceso al internet, se siguen haciendo las llamadas. Tienen múltiples propósitos, uno de los principales es identificar la vigencia de los datos de residencia de las personas. Hay personas que se mudan, hay personas que desafortunadamente fallecen, insisto, no necesariamente por COVID-19”, señaló en rueda de prensa.

López-Gatell señaló que las llamadas telefónicas a personas mayores de 60 también continúan (Foto: Twitter)

Al respecto, dio a conocer que se ha identificado que el 7% de las personas contactadas ya ha fallecido, “no parece ser que la mayoría haya sido resultado de COVID, sino de causas varias, en sobre todo las personas de edad más avanzada”.

El pasado martes, el gobierno federal anunció que sería a través de un portal electrónico por el cual se realizaría la inscripción a la fase dos de vacunación.

No obstante, luego de reportarse fallas en su funcionamiento, el subsecretario celebró el interés de la población en recibir la dosis del antígeno. Además, señaló que hubo sobredemanda de registros, pues se reportaron hasta 70,000 visitas por segundo, lo que provocó la saturación del sistema.

Esta mañana, al estarlo anunciando, inmediatamente se suscitó una sobredemanda, lo cual nos alegró mucho, esto habla de la claridad que tiene el pueblo de México sobre la importancia de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 y protegerse y proteger a los demás del COVID-19

“No hay ningún problema porque en unos pocos días ya esta curiosidad inicial se comenzará a organizar y lo que recomendamos es esperar, no se desespere, si hoy no lo logró, espérese uno o dos días, de todos modos, la vacunación no va a ser esta misma semana y eso va a permitir que usted encuentre menos saturación”, indicó.

Las personas mayores de 60 años son un grupo vulnerable ante la enfermedad de COVID-19 (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Por otra parte, el funcionario aclaró que todos los adultos mayores que residen en el territorio mexicano serán inmunizados contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

Asimismo, aseguró que no es necesario que las personas con más de 60 años hagan “fila” en la plataforma electrónica para recibir el antígeno.

Todas y todos los adultos mayores van a ser vacunados, no necesitan reservar su lugar en la fila. Nos queda claro que se tenía la percepción de que había que formarse electrónicamente y algunas personas pensaron que el orden que se fueron registrando sería el orden en que serían vacunadas. No piensen eso, porque sería erróneo. No tiene nada que ver el orden en que aparezcan en el tiempo de registro con el orden en que sean vacunadas

Hasta este 4 de febrero, la SSa reportó 1,899,820 casos positivos acumulados y 162,922 muertes por la enfermedad. Asimismo, hay 1,461,011 personas recuperadas, 2,470,493 contagios negativos y un total de 4,805,195 personas estudiadas desde el primer caso.

Según los datos de la dependencia sanitaria, de la semana dos a la tres de 2021 se registró un decremento 16% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 2,096,374 al último corte.

