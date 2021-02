López-Gatell aseguró que la salud de AMLO tras contagiarse de COVID-19 es excelente: “Ya quiere salir”

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de excelente salud tras resultar contagiado de la enfermedad de COVID-19.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario aseguró que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, es el encargado de coordinar el grupo de médicos que monitorea el padecimiento del mandatario.

La salud del presidente es excelente, esto lo digo como uno de sus subordinados porque hoy tuve varias llamadas relacionadas con las instrucciones que él nos ha estado dando. No ha parado, prácticamente no ha parado, me consta, por eso lo digo de esta manera