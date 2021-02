“Perversos”: Lilly Téllez acusó a Morena de “limpiar” a Salgado Macedonio, mientras a ella la “ensucian”

(Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles, durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue cuestionada acerca de si Lilly Téllez está involucrada en lavado de dinero.

Tras los señalamientos hechos en la mañanera, Téllez arremetió en contra del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los acusó de querer ensuciar su nombre, mientras que no han tomado acciones contra Félix Salgado Macedonio.

“Desde el gobierno, Morena quiere limpiar a Salgado Macedonio y a mí me quiere ensuciar. Torpes, además de perversos”, escribió Téllez a través de su cuenta de Twitter.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) continuó con sus reclamos en redes sociales. En diversas publicaciones invitó a la Secretaría de la Función Pública y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a que la investigaran tanto a ella, como a la rama de Morena en Sonora. También pidió a la Fiscalía General que tome acción.

(Foto: Twitter @FelixSalMac)

“Solicito que me investiguen de inmediato @Irma_Sandoval y @SNietoCastillo. También a @MorenaenSonora que llevó las finanzas de mi campaña”, dijo la panista. “Y la @FGRMexico también que me investigue de inmediato, ¡faltaba más!”, agregó en otra publicación.

Las acusaciones

El 3 de febrero por la mañana, dos reporteros hicieron eco a lo publicado por un medio de comunicación que vinculó a Téllez a delitos como lavado de dinero y corrupción. Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, preguntaron a Sánchez Cordero del asunto.

“El Soberano publicó una investigación especial en la que señala que la senadora antivacunas, Lilly Téllez, estaría involucrada también en una red de lavado de dinero [...] ¿tiene conocimiento acerca de si la Unidad de Inteligencia Financiera está llevando a cabo una investigación al respecto?”, fue la pregunta que una reportera lanzó a la titular de Gobernación.

Sánchez Cordero contestó que no tiene conocimiento que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) esté investigando el tema, y subrayó, que se debe de privilegiar la presunción de inocencia dado que los hechos que está “comentado” son muy graves.

Foto: @Lillytellez / Twitter.

La funcionaria también fue cuestionada sobre la petición para desaforar a Téllez, en la plataforma Change.org y que hasta ahora lleva más de 42,800 firmas. Luego de sus declaraciones sobre la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez fue llevada a la plataforma de Change.org con el objetivo de desaforarla.

En el documento se dice que la senadora Téllez “promueve la infodemia y el terrorismo digital en las personas al intentar confundir a la opinión pública sobre el manejo de la pandemia de Coronavirus y el plan de vacunación impulsado por el gobierno federal”.

Al respecto, Sánchez Cordero indicó que el fuero parlamentario no tiene nada que ver con enfrentar un delito.

“El presidente promovió que no tuviera fuero el presidente de la República para enfrentar delitos del fuero común; y también se estaba promoviendo que los diputados y senadores tampoco lo tuvieran. [...] La interpretación que hizo la Corte respecto al fuero parlamentario no tiene nada que ver con no enfrentar un delito [...] Tienes la posibilidad de subir a tribuna y no ser sancionado o cuestionado de tu posicionamiento, eso no tiene nada que ver con que cometas una conducta ilícita o que cometas algún delito [...] El fuero parlamentario es un fuero única y exclusivamente para hacer una manifestación de tus ideas y no seas sancionado por ello , solamente, pero puedes enfrentar un proceso penal aún sin el desafuero, ¿por qué?, porque la interpretación del fuero parlamentario es distinto”, concluyó Sánchez Cordero.

