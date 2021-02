“No es el PAN o el PRI quienes vienen a marcarnos agenda”: mujeres de Morena protestaron por el caso Félix Salgado

Mujeres militantes y simpatizantes de Morena llamaron a recapacitar sobre la decisión de designar a Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

Simpatizantes y militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hicieron público su posicionamiento respecto a la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero.

A través de un documento dirigido a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena; Citlalli Hernández, secretaria general; Alejandro Peña Villa, senador de la República; Esther Gómez Ramírez, secretaria de la Diversidad Sexual; Carlos Evangelista Aniceto, secretario de Combate a la Corrupción del CEN; e integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, un grupo de 479 mujeres afines a la fuerza política hicieron un llamado a recapacitar sobre la decisión de elegir al senador con licencia como el abanderado guerrerense.

Carta firmada por militantes y simpatizantes del partido Morena (Foto: Twitter@wzuloag)

Subrayaron que son mujeres fundadoras, militantes y simpatizantes quienes buscan que se revierta dicha determinación, mismas que no atienden a ningún interés partidista de otra naturaleza.

“ No es el PAN o el PRI, ni ningún otro partido tradicional quienes vienen a “marcarnos agenda” , como dirían algunos, somos mujeres de MORENA: fundadoras, militantes, simpatizantes, mujeres que hemos trabajado también por este proyecto y lo hemos hecho a ras de suelo. Así que es tan nuestro como del grupo que hoy está tomando las decisiones y que debería representar la voz de todas y de todos, y hoy esa voz llama urgentemente a recapacitar sobre lo que se está decidiendo ”, refirieron en la carta.

Argumentaron que Félix Salgado cuenta con cinco denuncias en su contra por delitos sexuales, una de ellas desestimada por parte de la Fiscalía de Guerrero por el tiempo transcurrido del delito señalado.

No obstante, esta “prescripción” del delito, anunciada por dicha instancia hace unas semanas, “no significa inocencia, significa la inacción por parte de quienes estaban obligados a impartir justicia y no lo hicieron en su momento y siguen sin hacerlo”, señalaron las firmantes.

El Consejo Estatal de Morena ratificó a Félix Salgado como precandidato al gobierno de Guerrero (Foto: Facebook/Félix Salgado)

Agregaron que el planteamiento de un México distinto debe ser congruente, pues es necesario garantizar el respaldo a las víctimas y demostrar con acciones esos dichos.

Nuestro interés como mujeres de MORENA es la dignidad de la gente, la justicia para las víctimas, refrendar la confianza ciudadana cerrando la posibilidad de perpetuar a personajes turbios, como lo hicieron durante años muchos partidos. Por esto en MORENA somos diferentes en un ejercicio distinto de la política

“La apuesta por MORENA -no sólo nuestra, sino de millones-, no es una apuesta casual o coyuntural, es la apuesta por la justicia social, justicia que se ha regateado a las mujeres de manera sistemática”, agregaron.

Aunado a esto, respaldaron el posicionamiento de Citlalli Hernández, pues aseguraron que no guardarán silencio para no incomodar: “ La postura debe ser clara y contundente para no tener ningún posible candidato que sea violentador o que haya cometido algún acto de violencia contra las mujeres ”, expresó la secretaria general del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México.

Las mujeres firmantes respaldaron el posicionamiento de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, sobre el caso Félix-Salgado (Foto: Cuartoscuro)

En tanto, urgieron a los integrantes de la mesa directiva de morena a hacer de este un proceso ejemplar por sus decisiones:

No pasemos a la historia como un partido más que decidió ignorar a las mujeres

Fue el pasado domingo cuando el Consejo Estatal de Morena ratificó al senador con licencia como precandidato al gobierno de Guerrero.

Por su parte, Delgado Carrillo reiteró su respaldo al guerrerense: “Mientras Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato”, expresó el presidente de Morena en una conferencia de prensa desde Baja California.

No hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que haya cometido ningún delito

