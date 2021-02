Molotov “dedicó” a Fernández Noroña su canción “parásito”

La imagen del diputado Gerardo Fernández Noroña, del izquierdista PT (Partido del Trabajo) y aliado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue usada por la banda musical Molotov en un video de la canción “Parásito”.

A través de su cuenta de Twitter la agrupación mexicana le hizo una “dedicatoria” al legislador que en las últimas semanas ha estado envuelto en diferentes polémicas.

Además de la canción, la banda usó los hashtags #pinchehuevon y #parasito en el video en donde aparece Noroña realizando un movimiento exagerado de manos, el cual es repetido varias veces al ritmo de la música.

“Güey, ya, ya tranquilo, man. Pinche huevón. Eres un para-, un parásito” dice la canción de Molotov, la cual salió en 1999 en el álbum Apocalypshit.

La banda usó los hashtags #pinchehuevon y #parasito (Foto: Twitter)

Entre los comentarios se puede leer: “Esta chingón, pero hubiera estado más chingón que no hubieran hecho proselitismo por esa lacra”; “Hubiera estado chingón que en sus conciertos dijeran que TODOS los políticos valen pura VGA! Y no hacer proselitismo por Morena” y “Deberían hacerle uno a los senadores del PRI, del PAN y de los demás partidos, pero sabemos que no les pagaron para eso, bola de vendidos”, señalaron usuarios.

Cabe señalar que en su momento, los intérpretes de “Frijolero” y “Gimme the power”, fue una de las agrupaciones que apoyaron el movimiento izquierdista del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que también figura Fernández Noroña.

Entre las polémicas más recientes en las que estuvo envuelto el miembro del PT está su búsqueda para que se destituya a Lorenzo Córdova consejero presidente del INE (Instituto Nacional Electoral) y a Ciro Murayama, otro de los integrantes del organismo.

Fernández Noroña, a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama (Fotoarte: Steve Allen)

El legislador Fernández Noroña presentó la denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados para comenzar el proceso de juicio político. “Espero que llegue al Pleno y que, con la mayoría de diputados, se determine la procedencia y por lo tanto la destitución de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama como consejeros del INE”, manifestó Ñoroña.

Lo anterior debido a que el INE determinó que todos los servidores públicos, desde López Obrador hasta el último en los gobiernos de los estados y a todos niveles, se conduzcan con neutralidad e imparcialidad en las próximas elecciones, lo cual se traduciría a la delimitación de las conferencias matutinas del presidente.

Por otro lado, está la acusación que le hizo una diputada panista Adriana Dávila por ejercer violencia de género en su contra.

Ante ello Noroña no cedió a dar una disculpa, sino hasta que el Tribunal Electoral mexicano intervino en la situación, concluyendo que el miembro del PT efectivamente había cometido violencia política de género contra su compañera del PAN.

La diputada panista Adriana Dávila lo acusó por ejercer violencia de género en su contra (Foto: Captura de Pantalla)

De tal modo, los magistrados de la Sala Superior apercibieron a Fernández Noroña, quien fue condicionado a ofrecer una disculpa pública Dávila, y recordaron que de no hacerlo, como ha venido advirtiendo el legislador petista, le aplicarían sanciones.

Lo anterior devino del pasado 4 de octubre de 2019, cuando Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso del Estado de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron violencia política en razón de género en su contra, al ligarla sin pruebas a los grupos de trata de personas en la entidad.

“Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y que está vinculada a este tema [grupos criminales de trata] y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pasenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, declaró entonces.

