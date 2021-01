“Son mapaches electorales”: Fernández Noroña volvió a criticar al TEPJF por acusarlo de violencia de género

El petista aseguró que las principales figuras que han desarrollado una batalla política en su contra han sido Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Luis Vargas Valdéz (Foto: Cuartoscuro)

El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, continúa con su batalla con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a una acusación por violencia electoral de género contra Adriana Dávila Fernández, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).

Por medio de una transmisión en vivo que realizó en su canal de Youtube, el petista aseguró que las principales figuras que han desarrollado una batalla política en su contra han sido Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Luis Vargas Valdéz, por lo que los denominó “mapaches electorales de cuello blanco”.

“Es un problema de absoluta putrefacción del Poder Judicial, particularmente del órgano electoral y del Tribunal Electoral, que no sirven más que para validar atracos. Son mapaches electorales de cuello blanco”, aseguró.

Refirió que la decisión tomada por el TEPJF está incumpliendo con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, afirmó que “metió la pata” durante la disculpa pública que ofreció, igualmente, desde su canal de videos, ya que señaló erróneamente a dos magistrados, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y a Indalfer Infante González, de haberlo acusado por violencia electoral de género.

“Apenas recibí la notificación y me mandaron los nombres dije ‘no, no, no, aquí tengo que aclarar rápidamente quiénes son los responsables’, porque no es correcto hacer señalamientos de esa magnitud”, indicó el legislador.

Posteriormente, refirió que la decisión tomada por el TEPJF está incumpliendo con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que están utilizando de manera retroactiva la ley, pues están llevando a cabo el caso, desde abril de 2020, cuando la declaración fue emitida en octubre de 2019 y que apenas se resolvió.

Fernandez Noroña fue amenazado con ser incluido en el Registro Nacional de personas Sancionadas en Materia de Violencia de Género (Foto: Cuartoscuro)

También dijo que fue amenazado por los magistrados sobre si llegase a incumplir la sentencia otorgada, tendrá que ser incluido en el Registro Nacional de personas Sancionadas en Materia de Violencia de Género, lo cual, para el Noroña, es una artimaña para acabar con su carrera política.

“Te sacamos de la actividad político electoral. Míralos, qué miedo me tienen que me quieren cerrar el camino a la diputación federal”, dijo, pues este punto fue señalado por Johana F. Torres, abogada del PAN, quien aseveró que podría quedar descalificado para buscar la reelección en la Cámara de Diputados en los comicios del 6 de junio de 2021 si no se disculpa de forma pública.

Finalmente, Fernández Noroña declaró que se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida política, pero cree que ya libró este obstáculo, mas no se ha resuelto, así que le solicitó a sus seguidores mandar mensajes solicitando respeto para el diputado a quienes estuvieron involucrados en su sentencia, principalmente a Córdova, Murayama y Vargas Valdéz.

La Sala Superior apercibió a Fernández Noroña, quien deberá ofrecer una disculpa pública a Dávila Fernández (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 20 de enero, durante una sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, los magistrados de la Sala Superior apercibieron a Fernández Noroña, quien deberá ofrecer una disculpa pública a Dávila Fernández, tal y como ordenó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El hecho por el que se le acusa ocurrió el 4 de octubre de 2019, cuando realizó manifestaciones en el Congreso del Estado de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron violencia política en razón de género en su contra, al ligarla sin pruebas a los grupos de trata de personas en la entidad.

“Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y que está vinculada a este tema [grupos criminales de trata] y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, declaró el diputado del PT.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Actuación “facciosa e hipócrita” del TEPJF: Fernández Noroña negó incurrir en violencia de género

Tribunal Electoral confirmó que Fernández Noroña sí cometió violencia política de género contra diputada

Fernández Noroña, inhabilitado para reelección si no se disculpa “inmediatamente” con diputada