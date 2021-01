FOVISSSTE 2021: cuándo solicitar una liquidación de crédito

La liquidación de crédito FOVISSSTE es un trámite que debes realizar una vez que tu cuenta de pago esté liquidada o estés próximo a hacerlo. (Foto: Twitter@inmobiliarie)

El Fondo para la Vivienda del ISSSTE es un programa encargado de otorgar créditos para los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Con el apoyo económico, los trabajadores pueden tener una vivienda propia por medio de pagos a largo plazo que el trabajador se compromete en pagar a partir del sueldo que gana y el descuento que se le puede realizar.

Por medio de sus redes sociales oficiales de FOVISSSTE han realizado una serie de mesas de información digital para atender las dudas y solicitudes de los beneficiarios. Sobre el tema de la solicitud de de liquidación de crédito hipotecario FOVISSSTE señaló que el proceso se podrá iniciar cuando se cumpla con algunas de estas características:

-Cuando el beneficiario ya liquidó todo su crédito

-Cuando necesita justificar que no cuenta con ningún adeudo

Si cumple alguna de las dos características básicas, el derechohabiente podrá elegir alguna modalidad de liquidación que más le convenga y se adapte a sus necesidades. Los tipos de liquidación son las siguientes:

Liquidación ordinaria: Es aquella que se realiza por medio de los descuentos quincenales y de las aportaciones de subcuenta de vivienda realizadas acorde a las fechas de pago y la modalidad establecida a la hora de solicitar el crédito.

Liquidación Anticipada: Se realiza cuando el deudor desea liquidar su crédito antes de la fecha estimada de liquidación total, es una manera de adelantar los pagos restantes.

Actualmente, hay un programa que busca beneficiar a los derechohabientes que desean realizar su liquidación anticipada. Podrán ser acreedores al 5% o 10% de descuento de acuerdo al año de otorgamiento del crédito.

El beneficio del 5% se aplica para aquellos créditos que tienen un periodo mayor de 4 años y un periodo de hasta 9 años 11 meses y 29 días de haber sido otorgado el beneficiario, si cumple este periodo de tiempo tendrá el descuento mencionado para su liquidación total.

El beneficio del 10% es aplicado a aquellos créditos que cuenten con un periodo mayor a 10 años de haber sido otorgado, este programa es conocido como “Liquidación de 10″. Cabe resaltar que para aquellos casos que tengan un adeudo vencido podrán calificar a este programa de descuentos ya que ese saldo será agregado a la ficha de pago.

No todos pueden acceder a este beneficio, los créditos que estén con prórrogas activas o créditos que estén cofinanciados con bancos no podrán tener el bono de 5% o 10% de descuento ya que únicamente concursan créditos tradicionales. También si el derechohabiente tramitó el crédito como jubilado no podrá recibir descuentos.

Para poder iniciar el trámite es importante presentar la siguiente documentación:

-Identificación Oficial

-Escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad o algún documento legal que soporte el otorgamiento del crédito, que puede ser el certificado de otorgamiento de vivienda. Es importante presentar el documento original porque la copia no será válida.

-El último recibo de pago.

-Recibo de pago de la dependencia afiliada

-Pagos de banco que sean mayores a 5 mil pesos o constancia expedida por la dependencia afiliada que realizó las retenciones por pago de crédito.

Una vez reunido los documentos, deberá de presentarse en el departamento de vivienda que le corresponde. A partir de febrero de 2021 la Subdirección de Acreditados y Atención a Gerencias Regionales pondrá en marcha el Sistema de Citas en Línea por el cual podrá solicitar una cita presencial para atención de trámites y servicios en cualquiera de los departamentos de vivienda.

El interesado podrá consultar en línea el departamento de vivienda al que pertenece y realizar en trámite adecuado, puede visitar la página www.gob.mx/fovissste y asistir a su cita programada previamente por internet.

