Mujer enfrentó a su presunto acosador en Tabasco, quien se disculpó de rodillas

El sujeto presuntamente tocó a la mujer, mientras realizaba actividades deportivas (Video: Facebook)

El presunto acoso de un hombre hacia una mujer en el Parque La Pólvora, en Villahermosa, se viralizó gracias a una grabación. En esta, se muestra que una mujer le reclamó a un hombre el haberla violentado mientras se ejercitaban.

Las imágenes captadas muestran que la mujer estaba acompañada de dos policías, mientras que ella daba su versión de lo que había sucedido. En este ella explicó que el sujeto identificado como Edgar “N” se le acercó cuando no había nadie observándolo y presuntamente manoseó el glúteo de la mujer.

“En el momento en el que me encontré contigo por pura casualidad en la curva en el que casualmente estaba todo solo y no había nadie, te acercaste a mi cuando yo ni siquiera de volteé a ver, yo venía en mi rollo de hacer ejercicio, hacer mis actividades tranquila, y tú te acercaste a mi y me aprestaste la nalga. Todavía te dije: maldito estúpido, ¿por qué me haces esto?, y todavía como que intentaste huir y luego te fuiste quien sabe a dónde y yo aproveché para obviamente hacer valer mi derecho y fui a buscar a la policía […], de una vez te advierto que no sabes con quien te metiste”, narró la chica vestida de rosa.

Aunque Edgar negó que los hechos pasaran así, después procedió a excusar sus acciones y a ofrecer disculpas de rodillas.

La mujer decidió denunciar el acoso que sufrió (Foto: Pixabay)

“Mire, yo le estoy pidiendo que me disculpe. Todas las mañanas aquí vengo, y la verdad no había pasado, de todo corazón, […] Creo que a veces uno tiene unos impulsos y no ve, y no son sexuales […] yo me arrodillo delante de usted y mil disculpas”, insistió Edgar.

La mujer explicó que a ella no le interesaban sus disculpas, ya que simplemente podría pedir perdón y volverlo a hacer de nuevo. Fue por esta razón que llamó a los policías y declaró que presentaría una denuncia.

“Esto te va a servir de lección para que en tu vida lo vuelvas a hacer, todos merecemos respeto sea hombre o mujer, venga en falda o lo que sea. Ni a mi, ni a nadie le vas a volver a hacer [esto]”, aseveró.

El presunto acosador le estuvo a punto de hacer una petición, parecería que para olvidar la situación. No obstante, la mujer se mantuvo firme ante su decisión y aseveró que haría lo necesario para la denuncia y agregó que no le tenía miedo al hombre.

Edgar fue puesto a disposición de la FGE (Foto: Cuartoscuro)

“ Es que yo no voy a hacer de cuenta, porque por hacer de cuenta hay muchas mujeres por ahí muertas , asesinadas […] ¿Qué tal que lo vuelves a hacer la semana siguiente, en otro parque? Esto te va a servir de lección para que no te metas ni conmigo ni con otras […] Yo voy a proceder legalmente […] por favor te hubieras dicho a ti mismo, controlar esos impulsos sexuales que tienes antes de haberlo hecho. No te tengo miedo, porque mi papá es abogado y yo tengo un bufete de abogados para que lo sepas”, expresó pocos segundos antes de que se cortara el clip.

Por su parte, la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco informó que el hombre estaba asegurado. Edgar fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).

“Elementos de la #SSPCTabasco aseguraron a Edgar “N” en la Av. Esperanza Iris de la colonia Reforma (entrada al Parque La Pólvora), tras el señalamiento de una fémina, quien solicitó el auxilio de los preventivos ya que presuntamente recibió una agresión sexual”, informó.

