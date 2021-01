Morena aventaja preferencias en Nuevo León, según una encuesta que ubica a Samuel García en tercer lugar

Clara Luz aventaja a De la Garza y a García, pero la competencia se mantiene cerrada (Foto: Cuartoscuro/ Facebook @AdrianDeLaGarzaS)

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y el más poderoso de México, mantiene su ventaja en las encuestas para la gubernatura del estado norteño de Nuevo León, aunque el PRI (Partido Revolucionario Institucional) le sigue de cerca y un poco más lejos, Movimiento Ciudadano se colocó en tercer puesto, de acuerdo con una encuesta.

Clara Luz Flores, abanderada morenista, encabeza las preferencias con 28 por ciento. La alcaldesa de Escobedo, sin embargo, tiene a un duro rival en Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey, quien le sigue con 23% de los apoyos, de acuerdo con la encuestadora independiente mexicana Enkoll.

En tercer puesto, el polémico senador con licencia Samuel García, de MC, acumula 18%, a diez puntos porcentuales de la líder Flores. El ex alcalde y ex diputado Fernando Larrazábal Bretón, del conservador PAN (Partido Acción Nacional), ocupa la cuarta posición, con apenas el 12% de los apoyos.

Flores con Morena encabezan las preferencias en Nuevo León (Foto: Enkoll)

El 7% de los encuestados aseguró que no votará por ninguna opción de las ofrecidas. El 1% mencionó a otro candidato o candidata y otro 1% más aseguró que no votará en los comicios del 6 de junio de 2021. Sin embargo, la clave está en el 10% de indecisos, que no respondieron o todavía no saben por quién votarán en las elecciones intermedias.

En favor de Clara Luz Flores, cuya elección como candidata de Morena generó críticas internas por su pasado en el PRI, se encuentran dos números claves, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de Enkoll: la aprobación de López Obrador y la desaprobación del actual gobernador, Jaime Rodríguez “El Bronco”.

El mandatario mexicano tiene un 77% de aprobación, por un 19% de desaprobación, para un resultado neto del 58% en una entidad que históricamente ha sido complicada para el actual presidente.

“El Bronco”, por su parte, recibió un 29% de aprobación y un 68% de desaprobación, para un neto de -39%, lo que indica que la entidad busca alternativas a su gobierno, el primero independiente en la historia del país.

AMLO tiene un buen porcentaje de aprobación en Nuevo León, contrario al gobernador Rodríguez, que está en números rojos (Foto: Twitter @JaimeRdzNL)

Entre los aspirantes a suceder a “El Bronco”, De la Garza es quien encabeza las cifras de conocimiento, con un índice del 82 por ciento. Sin embargo, la diferencia con sus competidores no es muy amplia: García tiene un índice del 80% y Clara Luz tiene el 73 por ciento, con opciones de crecer en los próximos meses, tanto a favor como en contra.

Sin mencionar el tema de la pandemia de COVID-19, que dominará sin dudas las elecciones de este año en México, los encuestados mencionaron como el mayor problema de Nuevo León a la inseguridad, pues el 43% eligió esta opción.

Con “inseguridad”, los encuestados se refirieron a “asaltos, robo a casa habitación, delincuencia en general, crimen organizado, homicidios y feminicidios, falta de vigilancia, secuestros, narcotráfico y violencia en general.

Después de la inseguridad, los encuestados respondieron a la encuesta que sus principales preocupaciones eran los problemas económicos (falta de empleos, bajos salarios, economía y pobreza) y la corrupción, con un 27% y un 7% respectivamente.

El próximo 6 de junio Nuevo León y otras 14 entidades renovarán a sus gobernadores (Foto: Cuartoscuro)

La encuesta “¿Cómo cierran las precampañas en el estado de Nuevo León?” de Enkoll, que se puede consultar aquí, fue aplicada cara a cara en vivienda, del 13 al 19 de enero, a 1,200 mujeres y hombres de 18 años o más.

Enkoll transparentó que el estudio se realizó bajo un esquema de muestreo probabilístico polietápico y con un nivel de confianza del 95%, por lo que en los principales indicadores los resultados tienen un margen de error del +/-2.8 por ciento. Los resultados están ponderados por variables de segmentación relevantes para el estudio, en este caso, por lista nominal total y género de acuerdo a rango de edad.

México renovará el próximo 6 de junio 15 gubernaturas, incluida la de Nuevo León, a lo largo de la República. Además, también renovará la totalidad de la Cámara de Diputados federal y miles de alcaldías, ayuntamientos y puestos locales.

