El Bronco propuso gran fiesta cuando termine la pandemia de COVID-19 para frenar reuniones familiares en Navidad en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, también llamado “El Bronco”, pidió a la ciudadanía que evite las posadas, fiestas o reuniones durante esta temporada decembrina para mitigar los contagios de COVID-19, y que mejor esperaran a que acabara la pandemia para hacer un “pedón todos juntos”.

Tras el repunte de casos y defunciones a causa del virus SARS-CoV-2 en la entidad, el mandatario hizo un llamado atento a la población a quedarse en casa y ser corresponsables con las autoridades; sin embargo, llamó la atención el modo en que lo hizo.

Los necesitamos, cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, eh, prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, agarramos un <i>pedón</i> todos juntos