“Fuerza Sr. Presidente”: el emotivo mensaje de Beatriz Gutierrez Müller tras el contagio de AMLO por COVID-19

Hasta el momento, ha sido la única red social que utilizó para mostrar su sentir ante el panorama que vive su esposo, el mandatario López Obrador (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Este domingo se dio a conocer que Beatriz Gutierrez Müller le mandó un mensaje al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, esto tras el anuncio de su contagio por COVID-19.

A través de redes sociales, la escritora se unió al hashtag #FuerzaSeñorPresidente para desearle pronta recuperación al mandatario originario de Tabasco. Además, líderes mundiales como Justin Trudeau, Nicolás Madura y Alberto Fernández también decidieron dedicar unas palabras al titular del Ejecutivo.

“Fuerza Sr. Presidente. El corazón de millones de mexicanos alberga los mejores deseos para su pronta recuperación”, se lee en una historia de Instagram que Gutierrez Müller compartió con sus seguidores.

Hasta el momento, ha sido la única red social que utilizó para mostrar su sentir ante el panorama que vive su esposo, el mandatario López Obrador.

Y es que el contagio del político de 67 años surge algunos días después de que reiterara públicamente que esperaría su turno para recibir la vacuna contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, dado que en el plan de vacunación dispuesto por su administración se determinó que en las primeras fases accederán a la fórmula aquellas personas que integran el frente médico en primera línea frente a la pandemia, y posteriormente los ciudadanos mayores de 80 años.

Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, ofrecieron un mensaje con motivo de la Navidad (Presidencia)

“Yo me voy a seguir cuidando hasta que me toque la vacuna, porque yo sí creo que la vacuna protege, porque también se ha dicho que la vacuna no sirve y que tiene otros propósitos, o va a generar reacciones que dañan”, indicó el líder mexicano el 19 de enero en su habitual conferencia matutina.

AMLO no descartó vacunarse, cuando llegue el momento, en la conferencia que todos los días ofrece en Palacio Nacional, para “dar confianza” a la población.

De acuerdo al plan de vacunación contemplado, el turno para el mandatario de acceder a su dosis sería a finales de febrero, siendo ésta, tentativamente la de los laboratorios CanSino de origen chino.

López Obrador explicó entonces que se pretende utilizar la vacuna rusa Sputnik V para adultos mayores en poblaciones intermedias a finales de enero.

“Actuemos con igualdad, nada de influyentismo, nada de que: ‘Yo tengo dinero y a mí me toca, a mí me corresponde’ o ‘yo tengo influencias, tengo agarraderas, conozco al médico que maneja la salud en un estado’ o a quien trabaja en una dependencia de salud, en el ISSSTE, en el Seguro o ‘tengo un amigo que es político o líder sindical’ y así como era antes esa mala costumbre del influyentismo, yo diría del agandalle, eso ya se terminó.

De acuerdo al plan de vacunación contemplado, el turno para el mandatario de acceder a su dosis sería a finales de febrero, siendo ésta, tentativamente la de los laboratorios CanSino de origen chino (Foto: EFE/Presidencia de México)

La tarde de este domingo el peso mexicano perdió terreno frente al dólar en el lapso de una hora, esto tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su contagio de COVID-19.

De acuerdo con información de la agencia Bloomberg, el tipo de cambio se ubicaba en 19.93 unidades por dólar a las 18:29 horas, un minuto antes de que el mandatario diera a conocer la noticia.

Luego del anuncio, la moneda nacional comenzó a ceder terreno en negociaciones internacionales y se situó en 19.96 por dólar a las 19:30 horas, justo una hora después de la publicación de AMLO en Twitter.

MÁS SOBRE EL TEMA

AMLO está siendo atendido por especialistas contra COVID-19 y se encuentra estable, informó SSa

Las 19 víctimas calcinadas en Tamaulipas podrían haber sido de migrantes de Guatemala

De Alberto Fernández a Justin Trudeau: líderes mundiales desean pronta recuperación a AMLO ante COVID-19