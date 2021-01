De Alberto Fernández a Justin Trudeau: líderes mundiales desean pronta recuperación a AMLO ante COVID-19

Líderes mundiales desean pronta recuperación a AMLO (Foto: Presidencia)

Durante la tarde de este domingo 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó, a través de redes sociales, que dio positivo a COVID-19, motivo por el cual guardará reposo, ya que, a pesar de asegurar que su cuadro sintomático es leve, la recomendación médica es mantener un descanso prolongado.

Al revelar este mensaje a la opinión pública, algunos líderes mundiales manifestaron sus mejores deseos para el jefe del poder Ejecutivo federal en los Estados Unidos Mexicanos.

Alberto Fernández, presidente de Argentina; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras; y hasta Nicolás Maduro, desearon pronta recuperación al político tabasqueño.

El presidente de la república de Argentina manifestó su pesar al saber que su homólogo en México se contagió de la enfermedad que ha dejado casi 150,000 muertos en tierra azteca.

“Con sincero pesar recibí la noticia del contagio de COVID-19 de nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Deseamos que pronto se recupere. Sé que su pueblo lo necesita y que América Latina lo acompaña en este tiempo difícil que nos toca vivir” , publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Por su cuenta, el primer ministro canadiense expresó un mensaje muy similar, pues es prudente recordar que él y su esposa se contagiaron de esta misma enfermedad en el 2020.

Lamento escuchar las noticias López Obrador. Sophie y yo le deseamos una rápida y completa recuperación del virus

Orlando Hernández, además de desear la pronta recuperación del presidente de México, resaltó que AMLO es considerado un amigo más del pueblo de Honduras.

“Mi solidaridad con el Señor Presidente de México, y amigo de de Honduras, López Obrador; nuestras oraciones por una pronta recuperación del Covid-19 para que pueda estar al 100% al frente de sus funciones” , tuiteó.

Incluso, el controversial Maduro deseó una pronta recuperación al líder mexicano y aseguró que elevará una plegaria a la Virgen de Guadalupe.

“Hermano Presidente López Obrador, desde Venezuela te expresamos toda nuestra solidaridad y deseamos tu pronta recuperación. Elevamos plegarias a la Santísima Virgen de Guadalupe para que te dé fortaleza y sanación. ¡Un Gran Abrazo!” , publicó en la cuenta oficial de esta misma red social.

Finalmente, respecto a la prensa internacional, los principales portales informativos ya informaron desde diversos ángulos a su público lector sobre el contagio de AMLO. El diario británico The Guardian informó que el mismo día que López Obrador dio positivo a COVID-19, Joe Biden decidió establecer prohibiciones de viaje.

En Estados Unidos, The New York Times informó que el tabasqueño es el más reciente líder de gobierno en dar positivo a SARS-CoV-2. Mientras que The Washington Post abordó la nota desde el punto de vista que sus síntomas son leves.

Al menos en México, esta enfermedad no ha cesado su avance entre la población, pues conforme avanza la jornada nacional de vacunación contra el COVID-19, la población en general debe de permanecer en casa en la medida de lo posible, pues hasta que no sean inoculados todos, o al menos la mayoría, la enfermedad seguirá siendo un problema para la salud humana.

De acuerdo con lo estimado por la Secretaría de Salud (SSa), la campaña de vacunación terminará en marzo del 2022, pues el calendario de inoculación tiene programado primero a los trabajadores del sector salud, después a las personas consideradas de riesgo (personas adultas mayores, pacientes de enfermedades crónico degenerativas y quien tenga su sistema inmune comprometido) y después al resto de la población.

