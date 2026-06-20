Sheinbaum inicia entrega de programa del Plan de Justicia para jornaleros agrícolas en Baja California. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum inició este viernes la entrega de 36 mil tarjetas del Bienestar para mejoramiento de vivienda en San Quintín, Baja California, como parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas. Las primeras 4 mil familias recibirán un monto de 40 mil pesos para reparaciones o ampliaciones de vivienda, con la meta de cubrir a todas las familias con casa propia en la región.

La secretaria de Bienestar Leticia Ramírez Amaya reportó que 36 mil 236 personas en San Quintín ya reciben alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión acumulada de 729 millones 525,000 pesos. El programa Salud Casa por Casa suma 6 mil 620 consultas y se extenderá a toda la población, no solo a adultos mayores y personas con discapacidad.

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La próxima semana se entregarán otras 4 mil tarjetas en Ensenada

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, anunció que la siguiente semana se distribuirán otras 4 mil tarjetas de Bienestar para mejoramiento de vivienda en beneficio de trabajadores agrícolas de Ensenada. El programa también contempla la construcción de vivienda en renta y proyectos de vivienda nueva en la región.

Sheinbaum inicia entrega de programa del Plan de Justicia para jornaleros agrícolas en Baja California. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum subrayó el sentido del programa: “Lo mejor que podemos hacer es mejorar su calidad de vida. Para eso está el gobierno, el gobierno está para dar bienestar. Cero corrupción, todo el dinero para el pueblo de México”.

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Nuevo Hospital General abrirá a finales de 2026

El director general del IMSS y coordinador del Plan de Justicia San Quintín, Zoé Robledo Aburto, detalló los avances de las obras en curso:

El nuevo Hospital General se inaugura a finales de este año con 80 camas hospitalarias , tomógrafo, mastógrafo y 14 especialidades médicas, con atención gratuita sin importar derechohabiencia.

Los Centros de Educación y Cuidado Infantil ( CECI ) registran un avance del 18%.

La construcción de la Planta Desaladora de San Quintín arranca en agosto.

La CFE ha concluido 17 obras de electrificación en la zona.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluyó la primera etapa del MegaBachetón y la pavimentación de 200 kilómetros.

Sheinbaum inicia entrega de programa del Plan de Justicia para jornaleros agrícolas en Baja California. (Foto: Presidencia)

Niñas y niños de 0 a 4 años tendrán su propia tarjeta del Bienestar

La presidenta también anunció que las niñas y niños de 0 a 4 años en la región recibirán su propia tarjeta del Bienestar. En educación, se entregaron recursos a través del programa La Escuela Nuestra y se anunció la construcción de dos CECI. Para garantizar el agua potable antes del cierre del sexenio, se construirán plantas desaladoras.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agradeció el respaldo de la jefa del Ejecutivo Federal y señaló que el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín busca saldar una deuda histórica con los jornaleros de la región.

Previo a evento, la CNTE increpó a Sheinbaum

Claudia Sheinbaum realizará una gira en Baja California, sin embargo, se enfrenta a protestas de la CNTE y colectivos de búsqueda. (Captura de pantalla)

Previo al acto “Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas” en San Quintín, Baja California, manifestantes de la CNTE y colectivos de búsqueda recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Cientos de personas rodearon la camioneta de la mandataria y lanzaron consignas: “¡Claudia, mentiste!”, en alusión a la promesa de campaña sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. El magisterio mantiene un plantón en el Zócalo de la CDMX desde inicios de mes por esta y otras demandas.