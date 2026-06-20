CDMX analiza Ley Seca para el partido México vs Chequia por festejos excesivos en el Ángel de la Independencia

Público mexicano se congregó en el Ángel de la Independencia tras victoria de México. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REENVÍO - REPETICIÓN POR MOTIVOS DE CALIDAD

El gobierno de la Ciudad de México amaga con aplicar la Ley Seca y otras restricciones administrativas para el siguiente partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, debido a loemos y episodios de alboroto en el Ángel de la Independencia tras el último triunfo ante Corea del Sur.

César Cravioto, secretario de gobierno, señaló que se trabaja con establecimientos mercantiles y tiendas de conveniencia para suspender la venta de alcohol en horas previas y durante las celebraciones en zonas de la capital, principalmente en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y áreas aledañas.

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De la misma forma, se solicitó a bares y restaurantes impedir que los clientes saquen botellas alcohol en la vía pública, esto para evitar confrontaciones y accidentes como recién ocurrieron sobre Paseo de la Reforma mientras se llevaron a cabo los festejos del triunfo de México en la Copa del Mundo.

Mexicanos festejan de forma peligrosa en Paseo de la Reforma. REUTERS/Armando Vega

En filmaciones de mucha circulación, se observó a un puñado de capitalinos saltar sobre la estructura de la parada del Metrobús. Algunos corrieron con suerte al ser atrapados por la cantidad de personas que había en ese momento, pero otros sufrieron daños al terminar en el suelo.

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Otro de los momentos bochornosos fue la riña que se registró sobre Paseo de la Reforma, donde un grupo de hombres patean y golpean a otras personas. Además, en un video diverso, se ve como hombres lanzan conos de tránsito poniendo en riesgo de lesionar a gente que se encontró en ese sitio.

40 toneladas de basura se registraron tras celebración en el Ángel de la Independencia. x.com/SOBSECDMX

Los reportes indicaron que en la celebración por el triunfo de la Selección Mexicana, se reportaron al menos cinco detenidos por peleas y se retiraron más de 40 toneladas de basura de las zonas céntricas tras concluir el festejo en el Ángel de Independencia y Paseo de la Reforma.

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Aparte de la posible Ley Seca en el día que México enfrentará a Chequia, desde el estadio Ciudad de México , la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la expansión del operativo de seguridad y la instalación de pantallas gigantes en otros puntos de la capital, para “descentralizar la alegría” y evitar aglomeraciones peligrosas en el Ángel y Reforma.

¿Qué es la Ley Seca?

La Ley Seca es una medida legal que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado. En México, las autoridades suelen implementarla en fechas clave, tales como: jornadas electorales, feriados religiosos, fiestas patrias o eventos considerados de riesgo para mantener el orden público y prevenir incidentes relacionados con el alcohol.

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Durante la Ley Seca, queda estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos como bares, restaurantes, tiendas de autoservicio y supermercados. La duración y el alcance de la Ley Seca varían según el estado o municipio, ya que cada autoridad local determina los horarios y días específicos en los que aplica la restricción.

¿Cuáles son las sanciones por no respetar la Ley Seca?

Gobierno analiza Ley Seca tras festejos en el Ángel de la Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los castigos por incumplir esta medida pueden incluir multas, clausura temporal del negocio e incluso el arresto.

Multas económicas: Los negocios que vendan alcohol durante la Ley Seca pueden recibir sanciones que van desde varios miles hasta cientos de miles de pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia.

Clausura temporal o definitiva: Las autoridades pueden cerrar temporalmente el establecimiento infractor y, en casos graves o reincidentes, revocar la licencia para vender alcohol.

Arresto administrativo: En algunos lugares, las personas responsables del negocio o quienes sean sorprendidos vendiendo alcohol pueden ser remitidos al juez cívico y pasar hasta 36 horas detenidos.

Decomiso de productos: El alcohol vendido de manera ilegal puede ser confiscado por las autoridades.

Estas sanciones buscan inhibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas, especialmente en jornadas electorales o eventos de alto riesgo social. La severidad de las sanciones puede aumentar si hay reincidencia o si la venta involucra a menores de edad.

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Las autoridades reiteran que la venta y consumo de alcohol está prohibido en la calle y el operativo incluirá vigilancia reforzada, control de accesos y regulación del comercio informal en las zonas que apuntan a festejar. La ampliación de horarios del Metro y Tren Ligero también está en análisis para facilitar la movilidad de los aficionados.

¿Cuándo jugará México contra Chequia?

Jugadores de México celebran triunfo ante Corea del Sur. EFE/ Francisco Guasco

El partido de la Selección Mexicana frente a Chequia será el día miércoles 24 de junio a las 19:00 p.m. (tiempo de la capital del país) y se espera una afluencia aún mayor que en la última celebración, donde hubo casi medio millón de personas en distintos puntos de la ciudad.

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