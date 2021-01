Calderón se sumó a disputa interna del PAN en Chihuahua y llamó al voto para derrotar a Morena

El ex presidente renunció a su militancia en 2018 a través de una carta (Foto: REUTERS/Ginnette Riquelme)

Aunque renunció al Partido Acción Nacional (PAN), el ex presidente Felipe Calderón llamó a la militancia de ese partido en Chihuahua para que votaran en la elección interna por quien él considera, puede ganar la gubernatura a Morena.

Calderón dejó de ser panista, al menos en términos formales, desde que presentó su renuncia el 11 de noviembre del 2018. En aquella ocasión argumentó que las candidaturas relevantes eran impuestas por un “consorcio” y con ello se había quebrantado la democracia interna. Dirigió una misiva justo cuando estaba por elegirse al nuevo dirigente que, finalmente fue Marko Cortés.

Y si bien promovió la creación de México Libre junto con Margarita Zavala, su esposa, esta fuerza política no logró el registro para convertirse en partido. De ahí que haya habido espacio para nuevos acercamientos entre el bando de la ex pareja presidencial y el PAN, con miras a los comicios de este 2021.

En Chihuahua, la militancia blanquiazul elegirá a quién contenderá por la gubernatura y los competidores son Gustavo Madero y la alcaldesa de la capital (Chihuahua) María Eugenia Campos Galván. Los comicios internos serán este domingo 24 de enero. Y justo en la víspera, Calderón expresó su opinión al respecto, además de que dijo, lo más importante para el país es derrotar a Morena.

“Mañana eligen candidato/a en Chihuahua. La decisión correcta es votar por @MaruCampos_G, quien no solo ha sido excelente alcalde y ha demostrado su compromiso con Mexico y con Chihuahua, sino que es la única que puede derotar a MORENA, que hoy es lo más importante para México (sic)”, publicó en Twitter el ex mandatario, al tiempo que se dio retuit para posicionar nuevamente su comentario, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Ante ello, no faltaron quienes le reclamaron por inmiscuirse una disputa interna de un partido al que ya no pertenecía por voluntad propia. Otros incluso dijeron que no la recomendara porque, en lugar de favorecerle, la perjudicaría.

La contendiente Maru Campos agradeció a quien fuera su jefe (Foto: Twitter/Maru Campos)

En cambio, Campos Galván respondió al ex presidente, agradeciéndole por sus palabras: “Muchísimas gracias por sus palabras y por todo el apoyo siempre”, dijo la contendiente, previo al cierre de su precampaña.

Conocida como Maru Campos, la chihuahuense ha sido diputada local y federal. En el gobierno de Felipe Calderón se desempeñó como delegada federal de Liconsa (2009 a 2012). Y con Vicente Fox fue secretaria particular de la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (2001-2003), de acuerdo con su curriculum presentado en el Congreso de Chihuahua.

Los panistas que aspiran a gobernar el llamado “estado grande”, deberán enfrentarse a la pugna contra el ex delegado de programas federales, Juan Carlos Loera. El también diputado con licencia es uno de los fundadores de Morena en Chihuahua y ex candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

Según versiones del semanario Proceso, Loera es investigado por la Fiscalía mexicana (FGR) luego de una denuncia ciudadana en su contra por presuntos delitos electorales, ya que habría ocupado su cargo como delegado para promover su imagen y comprometer votos en su favor para 2021 a cambio de los apoyos económicos que enviaba el gobierno de López Obrador.

Gustavo Madero es identificado como el candidato del actual gobernador Javier Corral (Foto: Cuartoscuro)

En esta entidad el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PAN (Partido Acción Nacional) han gobernado de forma alternada desde 1998.

De acuerdo con las encuestas más recientes, el PAN, que actualmente controla la entidad bajo la administración de Javier Corral, tiene una ventaja mínima frente a Morena, pero dentro del margen de error. La clave serán los indecisos, hoy por hoy casi un 20% del electorado local.

