Brozo señaló que Morena es como el PRI y Calderón estuvo de acuerdo

Brozo señaló que Morena sería como el PRI y Calderón mostró estar de acuerdo (Foto: Cuartoscuro/LatinUs)

En esta ocasión el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa estuvo de acuerdo con una publicación del comediante y crítico Víctor Trujillo, mejor conocido por su papel de Brozo, en donde señaló que Morena es igual que el PRI.

A través de su cuenta de Twitter el comunicador publicó dos fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador; una de ellas fue tomada durante la llamada que tuvo con su homólogo Joe Biden, donde aparece acompañado del canciller Marcelo Ebrard y otros dos funcionarios; en la otra imagen aparece el ejecutivo federal con Clara Luz Flores Carrales, candidata a la gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León. Las imágenes las acompañó con un texto que indica que el PRI se transformó en Morena.

“El priismo jamás se destruye, sólo se transforma”, dijo. La publicación fue retuiteada por Calderón Hinojosa, quien mostró estar de acuerdo con esa idea.

Sin embargo, ninguna de las dos figuras ahondaron o explicaron por qué asemejan la administración del presidente López Obrador con las del PRI.

Brozo volvió a criticar la 4T(Foto: Twitter)

Cabe recordar que tanto Brozo como Calderón Hinojosa son fuertes detractores de la Cuarta Transformación y en varias ocasiones han hecho críticas severas al mandatario.

Sin embargo, en algunas ocasiones López Obrador no se ha quedado callado y ha contestado. Tal fue el caso del pasado 16 de diciembre que durante en su conferencia matutina, respondió con “Amor y paz”.

Esto debido a que días antes el comediante dijo durante su programa TeneBrozo, que se transmite vía internet, que el manejo de la pandemia “le quedó grande” al gobierno federal, además de insultar con palabras altisonantes al tabasqueño.

A pregunta expresa sobre su opinión sobre las declaraciones de Víctor Trujillo, el presidente señaló que tenía un mensaje para sus adversarios:

"Amor y paz" dijo AMLO en diciembre pasado a sus detractores (Foto: Cortesía Presidencia)

“Decirle a nuestros adversarios que se serenen. Es que se ofuscan, como se está llevando a cabo la transformación del país y ya no opera la corrupción, ya no hay chayote, entonces hay mucha desesperación y se jalan los pelos, se enojan, hacen corajes, pero cuál es la respuesta: amor y paz”, dijo mientras alzaba sus dos manos haciendo la icónica señal.

En el video del comunicador, había señalado que la pandemia de COVID-19 había rebasado las capacidades de la administración, además, advirtió al presidente que no era Dios.

“Seamos claros como gobierno , la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, en este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente.

Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres”, señaló.

Victor Trujillo ha usado palabras altisonantes para referirse al presidente (Foto: Instagram de Brozo)

Ante ello el mandatario refrendó que en su administración se respeta la libertad de expresión y que no caería en ninguna provocación.

“Vamos a abrazarnos y no caer en ninguna provocación de nada. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos; no odiamos, somos felices”, aseguró.

No obstante, Brozo no solo ha criticado a López Obrador, en otras ocasiones ha señalado a otros funcionarios como a Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por su capacidad para enfrentar la pandemia y a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras el apagón que se registró a inicios de año.

