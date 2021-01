La realidad de pacientes con COVID-19 en CDMX: llegan a los hospitales graves y después de probar varios tratamientos

(Foto: Crisanta Aguilar/Cuartoscuro)

La crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 en Ciudad de México todavía se encuentra en niveles altos, pues el ritmo de las hospitalizaciones se ha mantenido y la mayoría de los pacientes llegan a las instituciones médicas después de varios días con la enfermedad, con cuadros graves e incluso algunos con una mala atención del padecimiento.

De acuerdo con la secretaria de Salud de la capital, Oliva López Arellano, “alrededor del 70% de los pacientes en estas últimas semanas que llegan, lo hacen en condiciones de gravedad, después de muchos días de evolución (12 desde el inicio de los síntomas) y multitratados. Es un porcentaje muy alto”, lamentó la funcionaria.

Y es que estas condicionantes también han contribuido a que se aumente la mortalidad de la gente e incluso detalló que a muchas de estas personas no se les integra en el registro de mortalidad hospitalaria, pues prácticamente llegan agónicos a los centros de salud.

Ante esta situación, la funcionaria solicitó a la gente acceder a las estrategias de capacitación e información que han puesto a su disposición en caso de sospechar por de un contagio de la enfermedad, como los kioscos en centros de salud o las llamadas a Locatel para obtener orientación.

(Foto: Cuartoscuro)

“No te esperes al final, porque puedes tener ya una situación grave. Entonces, sí hay que tener una atención primaria, prehospitalaria, pero a lo mejor ya no vas al hospital, sino que se atiende directamente en casa”, especificó la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Según las cifras del gobierno, en la capital se han registrado 439,547 casos positivos, de los cuales 6,916 sucedieron en las últimas 24 horas antes del reporte. Respecto a las muertes, se han contabilizado 26,442 en total.

Por otra parte, López Arellano advirtió a la población sobre los tratamientos en contra de la enfermedad. “Sabemos que no hay un tratamiento especifico contra COVID-19, en particular para el SARS-COV 2, pero hay un conjunto que no solo no ayudan, sino que perjudican y pueden agravar los cuadros”, mencionó la secretaria.

En estos tratamientos se encuentra el uso sin control de la dexametasona, que produce una baja de la inmunidad en las personas, puede replicar el virus, además de causar infecciones bacterianas.

Comentó que se han encontrado casos de pacientes que fueron tratados con dexametasona, la cual no estaba indicada ya que solo se permite a nivel hospitalario y con el manejo de especialistas.

(Foto: Cuartoscuro)

En este sentido, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, informó que de acuerdo a los resultados de un estudio con asignación aleatoria de evaluación del tratamiento contra COVID-19, la dexametasona debe ser considerada como tratamiento farmacológico en pacientes hospitalizados y se recomienda su uso bajo un estricto seguimiento de control de infecciones.

Además, existen otros medicamentos como dióxido de cloro o hidroxicloroquina que solo empeoran el cuadro o lo enmascaran. “Le dan una falsa sensación de que están siendo tratados y en mejoría y cuando llegan al hospital ya es muy tarde” , mencionó la secretaria.

“Es muy importante que esto sea valorado por un médico, de hecho en los quioscos, macroquioscos, centros de salud, quien entrega estos medicamentos y da las indicaciones es un médico de la Secretaría de Salud”, dijo López Arellano.

En la misma conferencia, la funcionaria detalló que la ivermectina, que es recomendada principalmente para el tratamiento de neumonía leve y moderada, ha contribuido a que los pacientes ambulatorios y hospitalarios tengan menor carga viral y muy pocos efectos negativos.

