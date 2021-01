López-Gatell llamó a no usar alternativas caseras de oxigenación y a quienes tienen un tanque sin usar que lo devuelvan

Debido al aumento se casos se ha habido una mayor demanda de tanques de oxigeno (Foto: EFE/ José Pazos)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, exhortó a la población que está rentando un tanque de oxígeno sin tener ningún miembro de su familia enfermo lo regrese y a quienes necesitan uno, a no desistir ni buscar opciones caseras para su tratamiento contra el COVID-19.

El especialista en epidemiología, recordó que recientemente vio un video que se estaba viralizando de un hombre contagiado con el virus SARS-CoV-2 que presume estar usando para su tratamiento un tanque de oxígeno de pecera, es decir, de los que se usan para mantener con vida a mascotas acuáticas.

“De acuerdo a lo que se ve en este video, parece ser una persona residente de una zona urbana y posiblemente la Ciudad de México, la propia persona -que interpreta uno por el video, que está enferma de COVID- dice: ‘Sin la oxigenación del oxigenador de peceras tengo baja saturación de oxígeno, cuando me lo pongo sube’”.

Explicó que es preocupante, ya que la potencia del aparato oxigenador no es suficiente para tratar a un paciente con coronavirus, principalmente porque este proporciona aire ambiente con concentración de oxígeno del 21 por ciento.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud llamó a no usar remedios caseros contra el COVID-19 (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

“Aquí hacemos la advertencia. Desde luego, es completamente entendible que ante la preocupación de no encontrar atención específicamente un dispositivo de oxígeno o un concentrador, se busquen alternativas; sin embargo, sí debemos dejar en claro que no necesariamente -y lo más probablemente es que no lo sea- la cantidad de oxígeno que se puede recibir de ese dispositivo sea suficiente para mantener la oxigenación de una persona enferma de COVID que ya está sufriendo un trastorno de oxigenación”, aseveró.

Por ello, López-Gatell recomendó a la población a no recurrir a esa técnica y persistir en la búsqueda de atención de salud. Aseguró que aunque hay un porcentaje importante de ocupación, aún hay hospitales con camas disponibles y además seguirán trabajando en la reconversión hospitalaria, con la finalidad de que siempre haya lugares.

“Nos preocupa que se pierda tiempo con la esperanza de que eso va a resultar y al paso de quizá horas o días, muy pocos días se deteriore la persona y entonces se dé cuenta tardíamente de que no es la solución adecuada médicamente hablando”, dijo.

Apuntó que la verdadera alternativa es ir a un hospital o bien seguir intentando conseguir un tanque de oxígeno de uso médico de alguna de las distribuidoras y comercializadoras autorizadas en México.

Decenas de personas esperan turno para cargar oxígeno para sus enfermos (Foto: EFE/Francisco Guasco)

En ese sentido, refirió que se han presentado algunos casos de ciudadanos que rentan o compran anticipadamente uno, en el supuesto de que alguien de su familia pudiera contagiarse de COVID-19, sin embargo, esto deja desprotegidos a quienes sí lo necesitan.

“Entonces, lo tiene ahí y si esa es una persona o una familia no pasa nada; pero si son miles de familias o decenas de miles de familias, desde luego se acaba la cantidad de tanques disponibles [...] hay que pensar que por cada persona o cada familia que haga eso hay una, dos, tres, cinco, siete, 20 familias desesperadamente buscando un tanque de oxígeno porque lo necesitan en ese momento”, subrayó.

En tal situación, cada persona que tiene un tanque de oxígeno que no necesita, está quitándole días, horas y minutos de vida a otra que si lo requiere para poder superar el COVID-19.

Por ello exhortó a la ciudadanía a no ser egoístas y, que quienes tengan un tanque rentado que no ocupan lo devuelvan para colaborar a que quien lo requiera pueda acceder a él y salvarse de la enfermedad.

