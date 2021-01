Chiapas: la pelea por un “burro de oro que da suerte” habría detonado en una balacera que dejó cuatro muertos

Video: @nuevolaredovivo / Twitter.

Al menos cuatro muertos (dos presuntamente niños) y cinco heridos se registraron debido a un conflicto en la comunidad indígena tsotsil Aurora Ermita, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el estado Chiapas.

Existe diferentes versiones de lo que pudo originar la disputa, desde enfrentamiento entre vecinos, grupos paramilitares, conflictos electorales y hasta la pelea por un “burro de oro de la suerte”.

“Una señora que entrevisté me dice que no sabe ni siquiera por qué empezaron a disparar las personas. Hablan del tema electoral o hablan de que se robarían un burro de la buena suerte, no hay nada confirmado”, señaló Pablo Liévano Flores, fiscal de Distrito Zona Norte al noticiero de Televisa.

Foto: @nuevolaredovivo / Twitter - capturas de pantalla.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas ya investiga lo sucedido para dar con los responsables de la agresión y confirmar el móvil.

A través de la Fiscalía de Distrito Norte se inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y los que resulten, cometidos en agravio de quien o quienes resulten ofendidos.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional para restablecer el orden y trasladar a los heridos al Hospital General de Solistahuacán donde son atendidos, uno de ellos fue trasladado vía aérea al Hospital de Tuxtla Gutiérrez por la gravedad de sus lesiones.

Otra de las versiones señala que en las primeras horas de este jueves, un grupo de hombres vestidos como militares y portando armas de fuego, llegó al lugar y abrió y fuego en contra de las personas de este poblado, refirió el medio local Real Cintalapa.

De acuerdo con la policía estatal preventiva, a las ocho horas tuvieron conocimiento de la balacera en el ejido señalado y al arribar al punto, personas oriundas de ahí les dijeron que al filo de las 6 de la mañana, sujetos que forman parte de un grupo delictivo denominada “Los Diablos” habían protagonizado el hecho sangriento.

Las autoridades ejidales señalaron la muerte de Ediberto Montejo de 15 años de edad, Bersain Montejo de 21, Adela Díaz de 13, y Daniel Montejo de 19.

Los lesionados presuntamente serían Óscar Montejo de 48, Rigoberto de los mismo apellidos de 14, Enoc Montejo de 25, Ricardo Hernández de 25, Manuel Hernández López de 24, ello fueron trasladados al hospital más cercano para que recibieran atención médica de urgencia, todos presentaba heridas de armas de fuego.

Además señalaron que seis años atrás, el grupo armado “Los Diablos”, ya había participado en otro enfrentamiento como este, en ese entonces los muertos fueron cuatro.

En otra de las versiones se hablaría de un enfrentamiento entre un grupo llamadao “Los Marianos” contra el otro grupo armado “Los Diablos”, este último presuntamente dirigido por Enoc D., quien se ostentaría como líder del Movimiento Revolucionario número siete y que tendría aspiraciones electorales, sostuvo el portal local El Periódico.

A decir de los pobladores, desde 2015 ambos grupos han aparecido “armados hasta los dientes” instalando retenes y asaltando a la población a la que exigen cuotas (extorsión) para dar el paso en las vías de comunicación y aterrorizando a la población en periodos de elección.

