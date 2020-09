Ataques de presuntos paramilitares dejaron dos heridos en Aldama, Chiapas

Pese a que han habido acuerdos para frenar el conflicto, nuevamente se registraron agresiones (Foto: Isabel Mateos/ Cuartoscuro)

Al menos dos indígenas tsotsiles de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas, fueron heridos por disparos de armas de fuego la mañana de este 4 de septiembre; en una agresión realizada por presuntos paramilitares de Santa Martha, Chenalhó, según reportó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Juan Pérez Gutiérrez de 27 años y Mario Pérez Gutiérrez de 22 fueron los agredidos por el grupo civil armado, alrededor de las 10:45 horas. Los disparos habrían provenido desde un punto conocido como T’elemax, cerca de salón Santa Martha, Chenalhó.

“Por otra parte, desde Ch’ayomte’ Aldama, reportaron el día de hoy disparos provenientes del punto conocido como Tijera Caridad, Chenalhó”, agregó el Faryba en un comunicado.

Las agresiones tienen su origen en una disputa territorial por 60 hectáreas de colindancia entre Chenalhó y Aldama, desde hace al menos 45 años. Un intento por resolver la problemática fue un pacto celebrado en 2019 y ratificado a finales de julio pasado, acuerdo violado y que resultó en nuevos atentados a mediados de agosto.

Dos indñigenas tsotsiles resultaron heridas por disparos de armas de fuego en San Pedro Cotzilnam, Aldama (Foto: Twitter@CdhFrayba)

Según el Frayba, durante esta semana las autoridades municipales de Aldama han denunciado ataques de civiles armados de corte paramilitar que provienen de Santa Martha, Chenalhó. Esto, a pesar de acuerdos firmados con los tres niveles de gobierno para el cese de la violencia. También han referido que agentes de seguridad pública los han dejado en estado de vulnerabilidad.

Entre el 14 y 17 de agosto, el Frayba contabilizó una ola de 26 ataques a los indígenas de Aldama. Hasta ese entonces sumaban más de 50 agresiones con armas de fuego en dos meses, pues el centro de derechos humanos ya había denunciado 28 atentados por el mismo grupo a la misma población, entre el 15 y 17 de julio pasados. A mediados del 2020 habían ocurrido 71 agresiones y desde marzo de 2018 iban más de 307.

“Esta situación crea un ambiente de terror a la población de 13 comunidades ubicadas en los límites de Aldama y Chenalhó. Insistimos que con la contingencia nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se encuentran en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de alta vulnerabilidad”, expuso el Frayba sobre las acciones recientes.

Esta problemática alienta al desplazamiento forzado de la población más vulnerable (Foto: EFE)

Ante los ataques de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, acudió a un diálogo el día 25 de ese mes con autoridades estatales, municipales y comunales del municipio de Chenalhó, Chiapas. El funcionario lamentó que los acuerdos fueran violados con actos de violencia.

“Los acuerdos que habíamos venido promoviendo para evitar la confrontación entre Aldama y Chenhaló fracasaron, es lamentable que tengamos este encuentro porque no prosperaron los pactos de no agresión”, dijo el subsecretario en aquella ocasión y quien no se ha pronunciado sobre los hechos recientes.

El Frayba urgió al Estado mexicano a que fueran investigadas y sancionadas las agresiones. Además, que accionara medidas de precaución para evitar hechos difíciles de reparar como el derecho a la vida, seguridad e integridad personal y el escalamiento del desplazamiento forzado. Agregó que se envían señales contradictorias y de impunidad que alientan la violencia en Los Altos de Chiapas.

Desde julio son contabilizados unos 60 ataques, según datos del Frayba (Foto: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO)

También invitaron a la sociedad civil a firmar una acción urgente, que hasta el momento acumula 35 participaciones; así como hacer un llamamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ofreciendo datos de contacto de las dependencias a cargo de estos funcionarios.

Por último, pidieron que los grupos civiles de corte paramilitar sean desarmados, pues provocaron desplazamientos forzados, por ejemplo, el refugio en montañas cercanas.

