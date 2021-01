“Pésima idea”: Carmen Aristegui se lanzó contra la propuesta de AMLO sobre INAI y órganos autónomos

La reconocida periodista Carmen Aristegui criticó severamente la intención manifiesta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de absorber los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Esta acá esta opinión sobre un tema muy importante, que está generando muchas reacciones, y no es para menos, este anuncio del presidente López Obrador de intentar absorber los órganos que actualmente son autónomos del Estado, pues para el gobierno, que no es lo mismo el gobierno que el Estado”. Afirmó a manera de introducción.

Estas fueron las duras palabras que la periodista emitió al respecto: “En este caso los órganos como el IFT y el INAI están en la mira del gobierno de López Obrador, lo cual es sumamente preocupante. Debo decir que, en mi opinión, es una pésima idea revertir fenómenos de esta naturaleza que le han costado a México un montón de años y de esfuerzos para poder establecer, medianamente, instituciones que puedan tener efectivamente un orden legal como el que hoy tenemos en el INE, que es la autoridad electoral”.

Aristegui recurrió a la memoria histórica para subrayar la enorme importancia que los organismos autónomos tienen para la vida democrática e institucional del país. Recordó que hasta 1990, la Secretaría de Gobernación era la encargada de organizar las elecciones y que la existencia de el INE y el resto de los organismos autónomos, es producto de una lucha por la democratización que se dio durante muchas décadas.

La reconocida periodista Carmen Aristegui criticó severamente la intención manifiesta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de absorber los organismos autónomo (Foto: Infobae)

Así mismo, recordó que los organismos autónomos no son perfectos, sus vicios y virtudes son discutidos cotidianamente, la fiscalización y crítica de estas instituciones, como del resto del gobierno son necesarios para el correcto funcionamiento de una democracia; no obstante, desaparecerlos no es, en su opinión, la solución adecuada.

“Lo que le costó a México tener una institución autónoma. Que la podemos criticar y decir lo que se nos antoje, que si gastan mucho y que si no gastan mucho y que si lo que podemos hablar de la gestión de estos órganos autónomos pues desde luego esto es parte de la democracia y un ejercicio necesario para revisar el desempeño de todo lo que representa la administración pública y los órganos que, con recursos nuestros, operan en relación a sus tareas de estado”, aseveró la periodista.

Estas fuertes declaraciones surgen después de que el presidente de la república anunciara el proyecto de integrar al IFT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que, también, se está considerando la posibilidad de integrar al INAI a la Secretaría de la Función Pública.

Estas tentativas han generado fuertes polémicas. López Obrador ha aseverado en diversas ocasiones que dichos organismos son sumamente costosos para el erario; sin embargo, quienes se oponen a estas medidas, entre ellos Aristegui y diversas organizaciones de la sociedad civil, afirman que son fundamentales para el sistema de pesos y contrapesos que mantiene el equilibrio de poder entre las diferentes instancias del Estado.

Carmen Aristegui cuenta con una larga trayectoria como comunicóloga (Foto: Archivo)

“Resulta preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas” se afirmó en un comunicado del centro de análisis e investigación Fundar.

Carmen Aristegui cuenta con una larga trayectoria como comunicóloga. Se volvió una figura reconocida en el ámbito del periodismo por ser una de las voces más críticas a las pasadas administraciones federales presididas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El Instituto de Telecomunicaciones respondió a la iniciativa de AMLO que busca desaparecerlo

Bloque opositor del Congreso defendió al INAI y organismos autónomos: “Su independencia es insustituible”

Rechazan que el Gobierno absorba a organismos como el INAI y el IFT