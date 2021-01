Morena intensificó críticas al INE por limitar “mañaneras” de AMLO: impugnará ante Tribunal Electoral

Morena impugnará la limitación del INE a las "mañaneras" de AMLO interpuesta por el INE (Fotoarte: Steve Allen/ Infobae México)

Morena, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intensificó sus críticas al INE (Instituto Nacional Electoral) porque prohibió la semana pasada tocar temas electorales e influir el voto de los ciudadanos a cualquier funcionario público de todos los niveles en el país, incluido el titular del Ejecutivo.

El partido más poderoso de México adelantó que esta semana impugnará dicha decisión ante el Tribunal Electoral. Tanto López Obrador como los legisladores y militantes morenistas consideran que el INE “censura” al mandatario al limitar los temas que toca en sus habituales conferencias matutinas, conocidas coloquialmente como “mañaneras”.

“La imparcialidad que debe estar libre de prejuicios y abstraerse de consideraciones subjetivas convierte a los consejeros electorales (del INE) en maniqueístas al dividir las ideas y a los partidos entre buenos y malos”, consideró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

El coordinador de los diputados morenistas apuntó contra el INE y aseguró que defenderán la libertad de AMLO desde San Lázaro (Foto: Cortesía Diputados Morena)

“En un Estado democrático de derecho, las autoridades electorales, en este caso el INE se le depositó la confianza para desarrollar la libertad de expresión, el debate libre de ideas, la confrontación de propuestas, ser el árbitro electoral, no el instrumento de restricción de las libertades ciudadanas de cualquiera de los agentes políticos en nuestro país con cargo o sin cargo”, añadió.

El coordinador morenista en San Lázaro comentó que el INE, “al censurar al presidente de México” se asume como “defensor de un bando, el bueno, olvidando que son árbitros de una contienda y que le corresponde a la ciudadanía decidir cuál es la propuesta buena y cuál la mala”.

A nombre de Morena, Ignacio Mier afirmó que desde la Cámara de Diputados se defenderá el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y rendición de cuentas, por lo que rechazan cualquier intento de censurar al presidente López Obrador.

Invito sinceramente a los consejeros del INE a trabajar por la misma causa: un proceso democrático imparcial, legal, equitativo, certero y de máxima publicidad

Las elecciones de 2021 en México se llevarán a cabo el 6 de junio de 2021 (Foto: Cuartoscuro)

Mientras tanto, el diputado Alejandro Viedma, el representante legislativo de Morena ante el Consejo General del INE, adelantó la impugnación ante el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), que realizará este martes “en tiempo y forma”.

“Estaremos acudiendo a las instancias judiciales para resolver este tema en el Tribunal Electoral”, dijo en una entrevista con la radiodifusora MVS. “Nos parece un exceso contra la libertad de expresión y su legítimo derecho a dar su opinión sobre temas de trascendencia nacional”, completó.

Sin embargo, el INE firmó este domingo que su decisión es congruente con lo que dice el artículo 134 de la Constitución, que indica que “los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios” y el resto en el país “tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Lorenzo Córdova defendió decisiones del INE sobre intervención electoral ante críticas de AMLO (Video: INE)

“También es congruente con los precedentes y la actitud del mismo INE a lo largo del tiempo, sin dependencia del partido que esté en el gobierno. Es congruente con la historia”, aseguró Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

El INE declaró procedente la medida cautelar, la cual le fue encomendada por el Tribunal Electoral, con la que, de acuerdo con el Instituto, “no se pretende sancionar al Ejecutivo, sino frenar una conducta que puede generar un desequilibrio en la contienda o en las preferencias electorales”.

Córdova, para esquivar los ataques, invocó el proceso electoral de 2006, uno de los más polémicos en la historia reciente del país, cuando López Obrador perdió las elecciones presidenciales ante Felipe Calderón, del PAN (Partido Acción Nacional), mismo partido del entonces presidente del país, Vicente Fox, quien interfirió en repetidas ocasiones en el proceso electoral.

AMLO dijo que el INE lo censura y que no buscará llamar al voto por ningún partido ni candidato sino para evitar fraudes (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

Este lunes más temprano, López Obrador aseguró que la decisión del INE “lleva destinatario. “Es en contra nosotros, es en contra de esta manera de comunicarnos con la gente. No están a favor de la mañanera, les molesta la mañanera y quieren silenciarnos”, dijo.

El mandatario mexicano aseguró que en el INE imaginan que va a llamar a votar por algún partido o candidato. “No, eso es inmoral, eso solamente lo hacen ellos (la oposición), eso no lo haría de ninguna manera, me degradaría, sería indigno, no. Me interesa hablar del tema para que se respete la voluntad del pueblo, para que no se cometan fraudes electorales”, agregó.

Además, López Obrador anunció que enviará una carta a los gobernadores para que “se respete la voluntad del pueblo”. “Haciéndoles ver que, gane quien gane, nosotros no tenemos ningún problema para trabajar con el que resulte electo por voluntad popular, eso es lo que quiero”, concluyó.

