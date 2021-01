“Da hasta pena decirlo”: AMLO condenó que con influyentismo “se salten la fila” para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19

(Foto: Twitter/HectorAstudillo)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprobó que funcionarios o personal médico que no atiende a pacientes con Covid-19, se “salten la fila” para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Aseguró que son pocos los que han efectuado esta conducta, y señaló que el agandalle ya quedó atrás, además de que se sancionará a quienes no respeten el calendario de vacunación.

“Nada de influyentísimo, nada de que yo tengo dinero y a mi me toca, a mi me corresponde, tengo agarraderas, conozco al médico que maneja la Salud en un estado o a quien trabaja a una dependencia de Salud en el ISSSTE, en el Seguro, o tengo un amigo que es político o líder sindical; así como era antes, es mala costumbre del influyentísimo, yo diría del agandalle...

Ha habido dos o tres casos, donde han abusado da hasta pena decirlo, pero tenemos que ir avanzando en ir dejando atrás esa subcultura del agandalle. En el estado de México pasó que un médico pasó a su familia, el gobernador del estado lo escuchó y se destituyó al médico.

(También) un legislador de un partido afín a nosotros también se paso de vivo en Coahuila, y se está haciendo la investigación para ver quién fue el que se dejo sobornar o apantallar por este legislador, y también en Tabasco, un director de un hospital que no es de Covid se coló y fue vacunado, ya también fue despedido por el gobernador de Tabasco y así vamos a seguir, a afortunadamente no es la regla es la excepción, son muy pocos los que se comportan de esa manera , la mayoría de la gente entiende que hay que esperarnos; yo voy a esperar hasta que me toque mi turno”, indicó el mandatario mexicano.

Alba Patricia Batani Giles regidora por Morena en Acapulco presumió en sus redes sociales haber recibido la vacuna contra el COVID-19 antes de muchos doctores que están en la primera línea de batalla de combate de la enfermedad que ha causado más de 140,000 muertos en México.

Con singular alegría la funcionaria publicó su fotografía siendo vacunada, y dijo: “Finalmente ya, y vamos por la segunda dosis en 21 días. Gracias compañeras enfermeras del Hospital General de El Quemado”.

Además, señaló que “ni me dolió la vacunación jajajaja”. Tras la difusión de las imágenes la edil comenzó a recibir varios comentarios de usuarios que le señalaron que ella no debía recibir la vacuna al no ser personal médico que está en contacto con pacientes COVID-19. Momentos más tarde, eliminó la publicación.

La dosis le fue aplicada a la regidora pese a que desde antes de que se iniciara la campaña de vacunación el pasado 24 de diciembre, la Secretaría de Salud y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador detallaron que el personal médico sería el primero en recibir el antígeno.

Información en desarrollo...