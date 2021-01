López-Gatell pidió denunciar a personas que “se salten la fila” para la vacuna

El subsecretario de Salud reprobó que haya personas que no respetan el orden de vacunación (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El sábado por la noche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde reprobó las violaciones al calendario de vacunación que han sido denunciadas en medios y redes sociales.

“Quien se salte la fila o aproveche su posición para facilitar que alguien se vacune cuando no le corresponde, está cometiendo una arbitrariedad que perjudica a todo el país”, escribió el funcionario.

Además, solicitó al público que, de encontrar algún caso de influyentismo o desobediencia al programa, lo reporten. “Estas anomalías deben denunciarse con base en evidencias”, pidió.

La declaración llegó luego de que Alba Patricia Batani Giles, regidora por Morena en Acapulco, presumiera en sus redes sociales haber recibido la vacuna contra el COVID-19 antes que muchos doctores que están en la primera línea de respuesta a la enfermedad.

Además, señaló que “ni me dolió la vacunación jajajaja”. Tras la difusión de las imágenes la edil comenzó a recibir varios comentarios de usuarios que le señalaron que ella no debía recibir la vacuna al no ser personal médico que está en contacto con pacientes COVID-19. Momentos más tarde, eliminó la publicación.

La regidora de Morena en Acapulco presumió su inmunización en redes (Captura: Facebook)

Otro caso más reciente fue el del director del Hospital de la Mujer de Tabasco, German Arturo Corzo Ríos quien además metió a otros miembros del personal administrativo a la lista de inmunización.

Tras darse a conocer el asunto, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dio instrucciones para que se destituyera al director por violar los protocolos.

Antes de Corzo Ríos, se destituyó al doctor José Rogel Romero, director del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” de Toluca, quien facilitó la aplicación del antígeno a él y a dos de sus familiares.

Además, en Guanajuato, empleados federales del grupo Servidores de la Nación recibieron la inmunización. Como ellos no son parte del personal médico de respuesta, usuarios de redes sociales reclamaron que les dieran un lugar en la fila.

Ante la inconformidad, la senadora morenista por Guanajuato, Martha Lucía Mícher Camarena, defendió al personal y a su partido cuando escribió que “algunas personas no han entendido que no somos iguales al PAN, al PRI, ni a la gente corrupta que hundió al país. Es falso que exista una ‘agandalle’ de vacunas, su aplicación se realiza con forme (sic) a lo establecido por la Coordinación Nacional de la Estrategia de Salud”.

Explicó que las brigadas de la “Operación Correcaminos”, que está diseñada para desplegar personal capacitado para vacunar a otras regiones del país, “reciben la vacuna por prestar servicios en hospitales COVID”.

Cada brigada está formada por 12 personas. Cuatro de la Secretaría de Bienestar, cuatro de las secretarías de la Defensa y de Marina, dos de la Secretaría de Salud y 2 voluntarios. “No se está llevando a cabo nada indebido, ni nada que no haya sido autorizado. Se está vacunando a quienes están en la primera línea contra el COVID-19”, escribió.

El camillero del ISSSTE Tepic, Daniel Guadarrama publicó un video en el que denunció influyentismo y renunció a su trabajo (Captura: Twitter @delapazosiris11)

El subsecretario López-Gatell verificó la afirmación cuando escribió en su cuenta de Twitter que “está considerado que las y los Servidores de la Nación que coordinan las brigadas del Operativo Correcaminos también reciban la vacuna contra el Virus SARS-CoV-2”.

Lo que han reclamado miembros de la comunidad médica no es que vacunen a los auxiliares de vacunación, sino que los prioricen sobre los médicos, enfermeras, camilleros y personal de intendencia que han trabajado en pabellones COVID por casi un año.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Regidora de Morena se saltó la fila y festejó que se puso la vacuna contra COVID-19

Camillero del ISSSTE denunció influyentismo en la aplicación de vacunas

Llegó la cura, pero no la organización: una médico reveló el caos que enfrentó para poder vacunarse contra COVID-19 en CDMX