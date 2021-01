“No saben nada”: secretario de Salud de NL arremetió contra uso de Servidores de la Nación en las brigadas de vacunación anticovid

(Foto: Cuartoscuro)

Los Servidores de la Nación formarán parte de las brigadas para la aplicación de la vacuna en contra de la COVID-19, sin embargo, su designación ha causado importantes polémicas, pues algunos funcionarios públicos han alertado sobre su poca experiencia en el ámbito.

Una de las opiniones más relevantes al respecto es la de Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud del estado de Nuevo León, quien declaró que dejar en sus manos el plan de vacunación es un riesgo, pues “no saben nada” de medicina y, por lo tanto, no podrán manejar adecuadamente las dosis.

“No estoy de acuerdo (con la estrategia federal). Hay un coordinador estatal en cada entidad federativa que pertenece a la Secretaría de Bienestar y no sabe absolutamente nada. Hay un Servidor de la Nación que no es médico ni enfermera, que tampoco sabe nada y eso nos ocasiona una molestia”, comentó en entrevista con un medio local.

El funcionario local detalló que desde su perspectiva, este asunto también impactará en la politización de las vacunas, a lo cual describió como “una bomba, una dinamita”, pues dijo que “la salud no se debe politizar”.

Asimismo, rechazó el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para la distribución de las vacunas, pues en cada una de las entidades de la República existen Consejos estatales de vacunación, los cuales están orientados bajo la línea de la Secretaría de Salud, por lo que no es necesario tener a Servidores de la Nación dentro de las brigadas.

“Tener a otro tipo de personas (Servidores de la Nación), así como como algunos voluntarios que no saben absolutamente nada es un riesgo para la población, porque si no se prepara bien la vacuna, si la diluyen de más, no hace efecto. Si la diluyes con menos líquido y queda más concentrado, te puede ocasionar efectos adversos”, detalló.

Otro de los asuntos en los cuales podría haber dificultades para estas personas es en el almacenamiento de los antígenos, pues si no se lleva a cabo correctamente este procedimiento, también habría el riesgo de que se susciten problemáticas con los pacientes.

Los Servidores de la Nación surgieron en 2018, tras el triunfo electoral de AMLO. Su función es recorrer el país para llevar los programas sociales hasta las casas de las personas. Están conformados por 22,914 personas que son parte de la Secretaría de Bienestar y cuestan 3,587,455,488 pesos del erario público en salarios, los cuales se reparten entre enlaces, directores regionales y superdelegados.

Los enlaces serán quienes formen parte de las 10,000 brigadas de vacunación para adultos mayores, las cuales tendrán como base los Centros Integrados del Bienestar, que es donde se pagan las pensiones para las personas de más de 65 años, así como las becas a los beneficiarios del programa de Bienestar.

En cada uno de los Centros estará un grupo de 12 personas, los cuales representarán a distintas dependencias. Dos de ellos serán enlaces de Servidores de la Nación, uno fungirá como coordinador de la brigada, otros dos serán promotores de programas sociales, un par más serán voluntarios, otros cuatro miembros de las fuerzas armadas, así como un enfermero o enfermera y un doctor o doctora.

Además del secretario de Salud neoleonés, el PAN, PRI y PRD han denunciado que su participación llevará como consecuencia al uso electoral de las vacunas, lo cual describen como una “estrategia fraudulenta para engañar al pueblo y perpetuarse en el poder”.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, también hizo un señalamiento al respecto y dijo que “ahora resulta que para evitar ‘politiquería con la aplicación de vacunas’, los encargados son la estructura territorial del gobierno y Morena: los Servidores de la Nación”.

